Rušenje Doma vojske u Doboju diglo prašinu u Skupštini: Tako je i Pariz

DOBOJ - Oblak prašine koji se digao nakon rušenja objekta nekadašnjeg Doma vojske prenio se ne samo na društvene mreže nego i u salu Centra za kulturu i obrazovanje gdje su odbornici mimo dnevnog reda za desetu sjednicu Skupštine grada diskutovali o toj temi.

Dok je Vedran Gligorić, odbornik SP-a kazao da građani negoduju zbog rušenja ovog objekta u centru grada jer je nakon poplave u potpunosti rekonstruisan, dotle je Sretko Đurković, odbornik NDP-a zdušno branio potez lokalne vlasti koja je odobrila da na mjestu Doma vojske nikne stambeno-poslovni kompleks sa tri lamele, koje će imati po sedam, odnosno devet spratova.

"Koliko je uloženo u rekonstrukciju? Spominjali su cifru, ako se ne varam oko 700.000 maraka. Između ostalog, možemo pomenuti da je tu bila i spomen soba poginulim borcima Vojske RS, skupštinska sala, nekoliko odjeljenja, i imali smo restoran, lijepu baštu, okolo park. Sad to sve će biti pretvoreno u stambene zgrade", kaže Gligorić.

Đurković se vratio u prošlost i rušenje objekta Doma vojske i izgradnju novog kompleksa uporedio sa gradnjom Ajfelovog tornja u Parizu.

"I Pariz je da bi sagradio toranj uništio dva hektara zemlje, a tadašnjeg gradonačelnika su smatrali ludim. A danas milioni turista posjećuju Pariz zbog Ajfelovog tornja", kazao je Đurković, koji je dodao da je zbog činjenice da firma čiji je vlasnik njegov sin srušila objekat doživio neprijatnost na ulici.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić poručio je između ostalog sa skupštinske govornice da većina Doma nije bila iskorištena, da to nije zdanje koje je izazivalo veliko divljenje arhitekata, te da rušenje više komentarišu ljudi iz drugih gradova.

Na komentare građana se u izjavi za medije osvrnuo i Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika (SNSD).

"Kako je i sam gradonačelnik rekao, ja ne znam koje su to tolike emotivne veze koje nekog vezuju, a kao što je i gradonačelnik rekao, izmjene regulacionih planova su nasušna potreba kako bi se grad razvijao, i mislim da je to korisno u svakom pogledu za grad. Svako ima svoja osjećanja, mene lično ne veže ništa za taj Dom vojske", izjavio je Kovačević.

Sevlida Hurtića, predsjednika Skupštine grada (Koalicija 'Doboj u srcu') vezuju i uspomene, ali i emocije za Dom vojske, ali to mu nije bila prepreka da podrži novi projekat.

"Stoni tenis sam igrao u Domu armije. Ja sam od Doma armije rođen pedeset metara. Ja se sjećam Doboja do osamdesetih godina, kada se izgradio 'Stadion', i kada se Stari grad razvijao. Tada su sve isto pričali što i sada. Pa onda osamdesetih godina kada su se radili Pijeskovi, ja se isto i toga sjećam, svi su govorili to je daleko negdje, u suštini sada je čitav Doboj sve je blizu, sve je u 15, 20 minuta. Mi pričamo non stop o emocijama, a ne pričamo o razvoju... Doboj je bio devedesetih godina regionalni centar, ja nisam znao ni gdje je Lukavac, ni gdje je Tuzla, niti sam imao potrebe, išao na fakultet u Sarajevu. Ljudi su dolazili u grad, i mi to hoćemo da vratimo ponovo", navodi Hurtić.