SDA želi ponavljanje izbora u Travniku, u HDZ-u protiv

Doktor Mirsad Peco, koji je bio kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) za načelnika Opštine Travnik, umro je na dan izbora u bolnici u Travniku od posljedica korona virusa. Prema još uvijek nepotvrđenim rezultatima, dobio je mnogo više glasova u odnosu na HDZ-ovog kandidata Gorana Pejakovića.

Na pitanje šta će biti sa rezultatima izbora u Travniku, još uvijek niko ne zna. U SDA smatraju da Centralna izborna komisija treba da donese odluku o ponavljanju izbornog procesa za načelnika travničke opštine.

"Smatram da je to jedino ispravno rješenje, s obzirom na to da je izborni proces u toku, a jedan od kandidata je umro. Isto bismo zatražili i da je u pitanju kandidat bilo koje političke stranke", kazao je predsjednik Kantonalnog odbora SDA Srednjobosanskog kantona (SBK) Asim Mekić.

Istog stava je i Bakir Izetbegović, lider SDA, koji je u izbornoj noći rekao da "misli" da će se izbori u Traniku ponoviti.

Međutim, u HDZ-u ne smatraju da bi se izbori trebali ponoviti. Predsjednik FBIH Marinko Čavara istakao je kako ni jednog uporišta u zakonu nema da se ponove izbori u Travniku.

"Sljedeći kandidat po broju glasova je novoizabrani načelnik. Ni jednog uporišta u zakonu nema da se izbori u Travniku ponove, to je samo želja SDA. Ne mora biti iz SDA načelnik općine, to nigdje u zakonu ne piše i to je samo želja članova SDA. Isto tako je da umre izabrani vijećnik, popopunjava ga sljedeći po broju glasova", zaključio je Čavara za portal "Centralna.ba".

Član Centralne izborne komisije Suad Arnautović iznio je svoj lični stav koji ne želi obrazlagati dok CIK ne donese konačnu odluku.

On je u svom dopisu predsjedniku CIK-a Željku Bakalaru i članovima naveo da bi preminuli Mirsad Peco nesporno bio neposredno izabrani načelnik Opštine Travnik.

"U ovakvoj pravnoj i činjeničnoj situaciji potrebno je da CIK BIH poništi izbore u OIJ Travnik zbog očite nepravilnosti, te postupi prema čalnu 1.2b Izbornog zakona BiH, odnosno zakaže nove izbore", naveo je Arnautović u svom dopisu.

Prema posljednjim rezultatima CIK-a, Mirsad Peco je osvojio 10.204 glasa, HDZ-ov kandidat Goran Pejaković 6.597 dok je Haris Kaniža iz Naroda i pravde dobio 3.177 glasova.