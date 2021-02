"SDS, PDP, DNS i SP u Doboju nemaju političku ideju, već kalkulaciju"

DOBOJ - Uvjeren sam da SNSD ulazi u još jednu veliku pobjedu u Doboju, koja će omogućiti gradu da nastavi svoje razvojni put, pobjedu koja će biti cista i jedinstvena po tome što, poručio je Milorad Dodik, lider SNSD-a nakon sastanka kojem su prisustvovali Boris Jerinić, kandidat za gradonačelnika i 36 kandidata za odbornike u Skupštini grada Doboj, koje predvodi Sanja Vulić.

"Dakle, ja sam uvjeren da će natpolovičnu većinu, blizu dvotrećinskih glasova dobiti naš kandidat Boris Jerinić i da je to dobro za Doboj, ta konekcija između Vlade RS i Gradske uprave je najbolja moguća... Za grad je najvažnije da ima gradonačelnika koji će nastaviti kontinuitet, da imamo skupštinsku većinu koja će zajedno sa gradonačelnikom kreirati planove i da ima podrška Vlade RS i odnosno nas sa nivoa republike u cjelini kako bi se razvili vazni projekti... SDS, PDP, DNS i SP ovdje nemaju političku ideju, oni imaju političku kalkulaciju, a to je najbolje vidljivo u činjenici da se u isto vrijeme održavaju izbori i u Srebrenici, koja je jedna od najvažnijih i nama i Bošnjacima nacionalnih pitanja. Svi su se ovdje skoncentrisali kao lešinari, ovdje došli u Doboj, a niko nije otišao od njih u Srebrenicu Ja sam juče bio u Srebrenici", izjavio je Dodik.

Vjerujem da je opredjeljenje svih građana Doboja da nastavimo sa svim započetim projektima, i da imamo političku stabilnost u gradu jer ona garantuje napredak, poručio je Boris Jerinić.

"I zato je jako bitno da lista SNSD-a dobije što veći broj glasova, i sto veći broj mandata, naravno i da pobij edimo za gradonačelnika jer to garantuje jednu sigurnost i stabilnost gradu Doboju. To su gradani Doboja osjetili u proteklom periodu. Gdje nemamo stabilnost i sigurnost politicku, nema ni napretka. Mi smo evo pokazali da citavo ovo vrijeme nismo se bavili drugim, bavili smo se potrebama naših građana, radili smo u interesu svih građana Doboja, bili smo prisutni u sve jednoj i mjesnoj zajednici, urbanom dijelu grada, i to možemo jedino i zajedno sa Vladom RS, sa institucijama RS, i to je nešto sto je potrebno gradu Doboju, i građanima", poručio je Boris Jerinić, SNSD-ov kandidat za gradonacelnika Doboja.

Želio bih da izbori u nedelju prođu korektno i fer, kaže Obren Petrović, predsjednik dobojskog SNSD-a, imamo nagovjestaj da je više od 1000 ljudi iz RS prijavljeno kao posmatrači, što može biti dobro, ali može biti i zabrinjavajuće.

"Svi oni koji dođu sa strane oni će u ponedjeljak otići, neće više biti, a mi ovdje Dobojlije ćemo ostati da gradimo svoj Doboj. Ono što sam do sada vidio citavu ovu sedmicu je pritisak CIK-a i na Gradsku izbornu komisiju, na biračke odbore i mislim da nije korektno što se to radi. Kad su nas već izabrali i kad se već izivljavaju na Doboju već pet mjeseci, ja ih molim da to više ne rade. Imaju supervizore sada, i aju ljude iz CIK-a, imaju OSCE, imaju medunarodnu organizaciju, dozvokite da nam da kao ljudi glasamo, dozvolite našoj politickoj partiji, našim ljudima da iskažu svoju volju, i neka svi ostali iskažu svoju volju, mi nemamo ništa protiv", kazao je Obren Petrović, predsjednik dobojskog SNSD-a.