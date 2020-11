SDS Semberija sa mještanima Pet jezera o infrastrukturi

BIJELJINA - Predsjednik SDS Semberija Mićo Mićić i kandidati ove stranke za gradski parlament razgovarali su večeras sa mještanima naselja Pet jezera o aktuelnim infrastrukturnim problemima i načinima njihovog rješavanja.

Stanari objekata koje je prije 22 godine gradila Vlada Njamačke nezadovoljni su što još nisu uspjeli da otkupe stanove u kojima žive, a Mićić je poručio da uprkos tome ovi ljudi mogu da budu sigurni da ih niko neće primorati da napuste navedene zgrade.

"Potpuno razumijem probleme ovih ljudi i ja sam godinama uz njih. Gradska uprava bi im odmah dodijelila stanove u vlasništvo, ali to još uvijek ne dozvoljavaju njemački investitori. Međutim, borimo se svim snagama i pokušaćemo i na republičkom nivou da riješimo ovo pitanje. Ake se to ne dogodi do proljeća, obezbijedićemo sredstva da ovi ljudi mogu da renoviraju objekte, promijene krovove, oluke, vodovodne cijevi i slično", poručio je Mićić.

Кandidat za odbornika u Skupštini Grada Ratomir Draganić podsjetio je da nisu svi objekti u ovom naselju sporni, ali da određeni broj porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida želi da ima određenu sigurnost.

"Ovdje žive ljudi kojima je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u Federaciji BiH sve uništeno, a imovinu nisu uspjeli da prodaju. Mi razumijemo njihovu želju da ostvare vlasništvo i trudićemo se da sa njemačkom stranom riješimo ovaj problem", kaže Draganić.

Mladen Petrović, kandidat SDS Semberija naveo je da je naselje Pet jezera jedno od ljepših dijelova grada, u kojem su između ostalog izgrađeni moderna škola i vrtić, te pješačke staze.

"Još kao mali sam se igrao u ovom dijelu grada, kada su se okolo nalazile zelene površine, a u međuvremenu je ovaj dio dobio moderan izgled, mnogo ljudi je doselilo, a večerašnji skup dokazuje da imamo njihovu podršku. Lista SDS Semberija je najkvalitetnija jer imamo pojedince iz različitih branši, koji mogu doprinijeti razvoju Bijeljine u budućnosti", istakao je Petrović.