SDS formirao većinu u Derventi, Zemunović predsjednik Skupštine

DERVENTA - Nakon tajnog glasanja, odbornici Skupštine opštine Derventa izabrali su danas Mirka Zemunovića za novog predsjednika ove lokalne skupštine.

Glasanje za predsjednika Skupštine uslijedilo je nakon četvoročasovne pauze na koju se otišlo odmah nakon izbora Komisije za izbor i imenovanja i kada je objelodanjeno da dojučerašnja opozicija u ovoj opštini, predvođena SDS-om, ima većinu od 15 odbornika. Do većine, SDS zajedno sa partnerima došao je nakon što su Slavko Bojanić i Zemunović napustili US, odnosno SP i kao nezavisni odbornici podržali novu većinu. Osim SDS-a, Bojanića i Zemunovića, u novoj većini biće i odbornici PDP-a, DNS-a, SPS-a i jedan odbornik HS BiH.

Prije glasanja o novom predsjedniku Skupštine opštine Derventa, dužnosti sa te pozicije razrješen je Marijan Kljajić, a Komisija za izbor i imenovanje pored Zemunovića koji je bio kandidat SDS-a, za funkciju predsjednika Skupštine ispred HDZ-a BiH predložen je Marijan Kljajić.

Odmah nakon što je napustio US, Bojanić je odlukom Nenada Stevandića, predsjednika US, isključen iz ove stranke zbog kako je navedeno, grubog kršenja Statuta stranke, odluka organa stranke i neprdržavanja političkog kursa stranke i to iz razloga što se na sjednici Skupštine opštine Derventa proglasio nezavisnim odbornikom.

"To nije dugoročno i održivo rješenje. Većina je sastavljena na bazi ucjena, pritisaka, kupovine i bez ikakvog koalicionog dogovora", rekao je za "Nezavisne" Igor Žunić, predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a u Derventi.

Inače, SNSD u lokalnoj skupštini u Derventi ima osam odbornika, dok SDS ima šest odbornika, a očigledno je da ranije potpisan koalicioni sporazum SNSD-a sa DNS-om i SPS-om nije realizovan i ispoštovan.

"DNS i SPS nisu ispoštovali raniji koalicioni dogovor u Derventi ali oni su još u kampanji i od početka radili protiv nas i našeg kandidata. Sada su i zvanično prešli", rekao je Žunić.*