"SNSD s partnerima učinio da seČelinac promijeni"

ČELINAC - SNSD je u Čelincu zajedno sa ostalim koalicionim partnerima pokazao zrelost, jer je učinio sve da se izgled Čelinca promijeni, jer se ulagalo u infrastrukturu, škole, sportsku dvoranu, rekao je predsjednik ove stranke Milorad Dodik nakon sastanka s kandidatom za načelnika opštine i odborničkim kandidatima SNSD-a.

"Prije dvije godine, kada smo počeli da gradimo most u Čelincu, neki su to pokušavali da spriječe i prikažu kao nešto nebitno. Sada vidimo da je ovaj most jedan od najboljih objekata koji smo radili", rekao je Dodik i dodao da političari ne vrijede prema tome šta pričaju, već šta ostavljaju iza sebe.

Dodik je napomenuo da iza sebe u Čelincu vidi izgrađen novi most koji nije samo u funkciji tranzita preko rijeke, već u funkciji riješavanja ozbiljnog problema uskog prolaza vode koji je 2014. godine doveo do katastrofalnih poplava, ali već 2019. visoka voda nije mogla poplaviti Čelinac zahvaljujući velikom rasponu korita i stubova mosta.

Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Čelinac Vlado Gligorić rekao je novinarima da su lokalna zajednica i vlade Republike Srpske i Srbije zajednički napravili novi most "Srbija", koji je simbol Čelinca.

"SNSD ide u kampanju i zajedno sa koalicionim partnerima očekujemo ubjedljivu pobjedu za načelnika opštine Čelinac i dovoljan broj odbornika da poslije izbora formiramo stabilnu skupštinsku većinu", istakao je Gligorić.

Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković rekao je da je informisao Dodika o svim projektima koji su urađeni u ovoj lokalnoj zajednici, kao i o trenutnim aktivnostima.