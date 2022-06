SNSD uložio je prigovor Komisiji za sprovođenje postupka opoziva načelnika Višegrada

VIŠEGRAD - Opštinski odbor SNSD Višegrad uložio je prigovor Komisiji za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine zbog sumnje u regularnost sprovođenja glasanja poštom.

Šef kluba odbornika SNSD-a Darko Andrić rekao je novinarima da je 831 glasač prijavljen za glasanje putem pošte na osnovu spiska iz 2020. godine.

"Izražavamo sumnju na neregularnost sprovođenja glasanja poštom. Sada kada su ti listići došli do ljudi koji glasaju potvrdilo se da na pratećem papiru ne postoji mjesto potpisa glasača", rekao je Andrić.

On je pojasnio da je uz glasački listić za glasanje putem pošte trebalo da bude priložena i fotokopija identifikacionog dokumenta i prateći list sa opštim podacima, gdje je neophodno da stoji potpis glasača identičan kao na dokumentu koji se prilaže.

"U ovom slučaju ne postoji mjesto za potpisivanje tako da se ne može utvrditi identitet onoga ko šalje. To dovodi do velike sumnje, do velikih neregularnosti", rekao je Andrić.

On olekuje da će Komisija dati svoj odgovor da bi se utvrdio sam način sprovođenja brojenja i tretiranja takvih listića koji nemaju potvrdu svojeručnim potpisom glasača kako je propisano zakonom.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević smatra da je riječ o velikom propustu Komisije za sprovođenje refrenduma i da glasanje putem pošte nije u skladu sa zakonom i Pravilnikom Izborne komisije.

On je napomenuo da pošta pristiže do 22. juna i da do sada ima oko 200 pristiglih koverata, čak i 200 koverata koje glasači nisu primili.

Odbornik Narodne partije Srpske Mladenko Tasić rekao je da je komisija koja je oformljena za sprovođenje referenduma od samog početka napravila niz nepravilnosti prilikom pripreme i provođenja referenduma.

"S obzirom da je skupštinska većina, koja je i pokrenula opoziv imenovala komisiju, kod nas se stvara osnovana sumnja da su mnoge stvari i propusti napravljeni namjerno, s ciljem da bi se rezultat referenduma mogao prilagoditi situaciji", istakao je Tasić.

On je napomenuo da na obrascu koji je priložen za glasanje poštom ne postoji mjesto za potpis i da to stvara sumnju da je i taj dio glasanja urađen tako da može da se utiče na konačni rezultat glasanja.

"Skupštinska većina i komisija nastavljaju da rade protivzakonito, a sve s ciljem da bi načelnik opštine Višegrad bio smijenjen", naglasio je Tasić.

Konačan rezultat glasanja na referendumu za opoziv načelnik opštine Višegrad biće poznat nakon što se prebroje glasovi poštom.

Prema preliminarnim rezultatima Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića, na referendumu za opoziv glasalo je 2.712 birača, dok je protiv bilo 2.623 glasača, od ukupno 10.685 birača.

Inicijativu za opoziv načelnika podržalo je 11 od ukupno 21 odbornika u lokalnom paralmentu.