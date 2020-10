SNSD uvjeren u veliku pobjedu u Modriči

MODRIČA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uvjeren je u veliku pobjedu u Modriči na lokalnim izborima 15. novembra i da će se nastaviti realizacija važnih projekata na tom prostoru, poput izgradnje Koridora "5c".

"Važan projekat je izgradnja Koridora '5c' koji je integralni projekat povezivanja Banjaluke i Bijeljine sa auto-putem, a značajno je za Modriču da će na ovom prostoru biti petlja, koja će omogućiti razvoj privrede u opštini", rekao je Dodik, koji je danas u Modriči dao podršku kandidatima SNSD-a u ovoj opštini.

On je istakao da Modriča zaslužuju podršku koja će sa novim rukovodstvom i novim načelnikom biti intenzivnija poslije 15. novembra.

Dodik je podsjetio da je SNSD zbog virusa korona odlučio da otkaže javne skupove i da pređe na individualnu kampanju, uz obraćanje medijima.

"Korona virus onemogućava nas da u punom zamahu radimo i moramo voditi računa da korona zaustavlja i ekonomiju, dobre planove, ali isto tako nema i neće biti razloga da zbog korone stanemo", rekao je Dodik.

Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Mara Milošević, rekla je da je prednost Modriče uz tome da će, kada prođe koridor "Pet ce" biti izgrađena poslovna zona, koja će omogućiti dolazak investitora, a time brži razvoj privrede.

Prema njenim riječima, Modriči je, pored infrastrukturnih projekata, bitan dolazak investitora.

Miloševićeva, čiju su kandidaturu podržali i DNS i SP, ne sumnja u pobjedu 15. novembra, te ističe da će poslije toga krupnim koracima krenuti u razvoj Modriče.

Predsjednik modričkog odbora SNSD-a i nosilac odborničke liste Jovan Mišić rekao je da SNSD aktivno radi na pripremi za izbore i da su Modričani prepoznali Maru Milošević kao najozbiljnijeg kandidata za načelnika, a listu SNSD-a kao pobjendičku na izborima.

On je napomenuo da je Modriča pet, koje je danas posjetio Dodik, naselje nastalo na livadi, a da je to danas moderna mjesna zajednica koja ima kanalizaciju, vodu, rasvjetu, struju i to sve zahvaljujući Vladi Repbulike Srpske.

Dodik je sa rukovodstvom Opštinskog odbora SNSD-a i kandidatima na predstojećim izborima posjetio mjesto Miloševac, tradicionalno najjače uporište SNSD-a u Modriči. U posjeti Miloševcu bio je i Srđan Rajčević, šef Izbornog štaba SNSD-a.

Najavljena šetnja Dodika i kandidata centrom Modriče nije održana zbog kiše.