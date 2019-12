Sa kartica ispred dobojskih odbornika iščezli nazivi partija

DOBOJ - Kada bi neko zalutao u skupštinsku salu za vrijeme zasjedanja lokalnog parlamenta u Doboju, pomislio bi da su svi odbornici, njih 31, kao nezavisni kandidati izborili svoje četvorogodišnje mandate, jer na karticama koje stoje ispred njih, osim imena i prezimena, ne pišu nazivi partija koje su ih kandidovale.

"Moram priznati, ja sam tražila da ne označavamo partijski kartice, jer ime i prezime odbornika bude ukucano u fontu deset i ja sam smatrala da je logičnije da se vidi ime i prezime nego da piše iz koje je političke partije. Uostalom, ovdje SNSD dominira, tako da nama to nije nešto pretjerano bitno", kaže Sanja Vulić, predsjednica Skupštine grada.

Vedranu Gligoriću, odborniku SP-a, i te kako je važno da pored njegovog imena stoji i naziv partije kojoj pripada, jer on kao pojedinac, smatra, ne bi mogao bez stranke da izbori mandat u Skupštini.

"Slabo ko od nas može proći na svoje ime, to je veoma teško zbog Izbornog zakona, kakav je - takav je, tako da smo mi izabrani kao predstavnici političkih partija i nema potrebe da se to sada mijenja. Ja se toga ne stidim, ako neko s tim ima problem, to je njegova stvar... Mislim da pored mog imena treba da stoji naziv Socijalističke partije, jer kao odbornik SP-a, ja sam i prošao na izborima", poručio je Gligorić.

"Uvažićemo primjedbu kolega iz SP-a, oni žele da ispod piše Socijalistička partija, i pisaće. Znači, moram priznati, to je na neki način moja odluka, moj propust, moja greška, ali Poslovnik mi dozvoljava da kreiram i raspored sjedenja i način rada", kazala je Vulićeva, koja je krajem maja izabrana za predsjednicu SG-a.

Od novembra 2016. godine, kada je konstituisan aktuelni saziv Skupštine grada, na lokalnoj političkoj sceni su se desile tektonske promjene koje su se odrazile i na raspored snaga i moći u dobojskom parlamentu.

Naime, SDS je u Doboju ostao bez svojih odbornika, jer su se priključili ovdašnjem SNSD-u, ali godinu dana nakon kraha nekadašnjeg bastiona SDS-a, jedan od njih Dragić Ružojčić poručio je da nije mijenjao stranku.

"I da poručim svojim glasačima, dakle, da u ovom gradskom parlamentu ipak postoji mrvica SDS-a, koja je došla na dno, ali i dalje postoji", naveo je Ružojčić na posljednjem skupštinskom zasjedanju.

"Ja nisam vidovita, kada sam preuzela Skupštinu i kada sam dobila izvod iz zapisnika, pisalo je da je on samostalni odbornik, i tako je pisalo u svim izvodima", istakla je prva parlamentarka.

Promjena je bilo i u drugim partijama, pa tako DNS, umjesto tri, sada ima jednog odbornika, jer su druga dva prešli u Demos, odnosno Ujedinjenu Srpsku, a turbulencija, navodno, ima i u SDA.

"Prije ove čudne političke fuzije koja se desila u Doboju, na svim karticama stajao je naziv političke partije, poslije toga su odjednom iščezli nazivi partija. Ne znam zašto", zapitao se Vedran Gligorić.