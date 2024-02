Sakupljena znatna sredstva za crkvu u Hrupjelima, pomaže i Radovan Vukoje

TREBINJE - Parohijani trebinjskog naselja Hrupjela sakupili su za nepun mjesec dana oko 73.000 maraka za obnovu Hrama Svetih arhangela na uzvišenju zvanom Kula iznad ovog naselja, jer, iako je sagrađen prije nešto više od jedne decenije, prokišnjava i ima dosta različitih oštećenja.

Parohijan Hrupjela, poznati vinar Radovan Vukoje, mimo ovih sredstava, prije tri dana potpisao je ugovor sa duborescem Dragišom Gordićem o izvođenju radova na izradi ikonostasa i kompletnog drvenog namještaja za crkvu, a vrijednost priloga i potpisanog ugovora je 24.000 maraka.

Radovan Vukoje, međutim, nije želio davati izjavu povodom potpisivanja ovog ugovora, jer nije želio da se ovo njegovo dobročinstvo komentariše kao marketing, već je samo želio da i on da doprinos na uređenju hrama njegove parohije.

Rok za izradu ikonostasa i drvenog namještaja za crkvu je do kraja godine, ali će se do tada izvoditi svi drugi neophodni radovi, a najprije na sanaciji krova koji je bio poprilično oštećen, pa su još prije zvaničnog pokretanja akcije članovi Crkvenog odbora i njihovi prijatelji već sakupili oko 30.000 maraka i za to kupili više od polovine potrebnog lima.

"Najveća devastacija krova se desila prije nekoliko godina kada je cijelo Trebinje zahvatilo veliko nevrijeme, pa je vjetar sa jednog zvonika u potpunosti digao krov, oštećen je i krov na glavnoj kupoli, ali postoje i nedostaci u samom pokrivanju, tako da, s obzirom na to da je crkva na uzvišenju izložena jakim vjetrovima i kišama, postoji bojazan da će jednom vjetar dići kompletan krovni lim", kaže mjesni paroh, otac Veljko Kovač.

On napominje da je procijenjena vrijednost radova koji se na crkvi pod hitno moraju izvesti oko 150.000 maraka, pa je novi Crkveni odbor pokrenuo akciju da se uradi sanacija i zaustavi propadanje i dobar dio mještana Hrupjela se pošteno odazvao akciji.

U akciju prikupljanja sredstava uključili su se i mještani volonteri, koji bukvalno idu od kuće do kuće i prikupljaju novac, i nijedan domaćin ih nije odbio, ali će se, iako je bilo planirano da se sve završi do 15. februara, zbog obima posla i brojnih priložnika akcija nastaviti i u narednom periodu.

Osobenost ove crkve je u tome što je sagrađena na staroj austrougarskoj fortici i sa tako neobičnim "postamentom" i arhitektonskom vrijednošću predstavlja pravi biser sakralne arhitekture, a projektovao ju je Predrag Ristić, poznati srpski arhitekta, koji je projektovao i Hercegovačku Gračanicu, te hramove u Prebilovcima i Gacku.

