Samo jedan oštećeni privrednik tužio Doboj zbog poplave

DOBOJ - Šta je spriječilo stotine dobojskih privrednika da kao i preduzeće "Saša Trade" tuže grad za naknadu štete nastale u katastrofalnim poplavama može se samo nagađati, jer većina o tome ne želi da govori.

"Vjerujte, tu nemam šta da kažem. Svi smo mi u gradu pretrpjeli poplave i svi smo imali gubitke, kako lokalno stanovništvo, tako i privrednici i nikome od tih ljudi nije na pamet palo da tuži svoju lokalnu zajednicu", navodi Rankica Panić, čija je tekstilna fabrika, koja se nalazi u naselju Usora, pretrpjela veliku štetu u poplavama.

Ona smatra da u nevolji treba da budemo lokalpatriote te dodaje da su to ipak bile vremenske nepogode.

"Ali tu imaju institucije koje treba da se bave tim, tako da mislim da mi pojedinci ne bi trebalo time da se bavimo", navodi Panićeva, koja je sanirala štetu od poplave i nastavila da se bavi istom djelatnošću.

Privrednik i predsjednik Skupštine grada Murvet Bajraktarević svjestan je šta bi za lokalnu zajednicu značilo da su osim "Saše Trade-a" i ostali preduzetnici tužili grad i tražili da im se namiri šteta.

"Ne daj bože kada bi to išlo u pravcu koji ne odgovara nama, imali bismo tih tužbi izuzetno puno. Međutim, to je prvi slučaj i ja mislim da će se to riješiti povoljno, u interesu lokalne zajednice", uvjeren je Bajraktarević.

Tužba "Saša Trade-a", preduzeća koje se bavi trgovinom rasvjete, teška skoro 4,3 miliona KM, osim do ovdašnjeg Okružnog privrednog suda dospjela je i na posljednje zasjedanje Skupštine grada.

Opozicioni odbornici su sumnjali da je neko iz Gradske uprave napisao tužbu, a u ovdašnjoj javnosti se već spekuliše o podjeli "plijena" nakon što se postupak pred pravosudnim institucijama okonča.

U Gradskoj upravi takvu mogućnost odbacuju, a privrednici ne žele da komentarišu. Iz preduzeća "Saša Trade" nismo dobili komentar jer zaposleni kažu da ne mogu dati direktorov broj mobilnog.