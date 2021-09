Samo jedna diskusija na sjednici Skupštine grada Doboj

DOBOJ – Samo jedna diskusija o ukupno dvadeset tačaka dnevnog reda vodila se na petoj sjednici Skupštine grada Doboj koja je trajala rekordnih devetnaest minuta, pa se stekao utisak da se odbornicima, ali i predsjedniku lokalnog parlamenta negdje žurilo.

„Pa, da bila je jedna diskusija, to ne možete meni stavljati na račun, moje je da vodim sjednicu, odbornici su tu da raspravljaju o svakoj tački dnevnog reda. To što mi usaglasimo na većini nema potrebe da raspravljamo na Skupštini, opozicija ne koristi svoje loptice, i to je do njih. Njihovo je samo da glasaju da su uzdržani ili protiv, to je sve u stvari u gradu Doboju što oni umiju“, kazao je Sevlid Hurtić, predsjednik Skupštine grada (Koalicija „Doboj u srcu“).

Ne vrijedi više diskutovati, smatra Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

„Mi smo dobili dnevni red na kojem je bilo sedam tačaka, na kraju se tih sedam tačaka dvije minute prije sjednice pretvorilo u 20. Dobili smo dnevni red i materijal bukvalno dvije minute prije početka sjednice. Više puta sam o tome diskutovao, kritikovao to, ne znam da li više ima smisla. I napomenuću da sam bolestan, imam jake simptome na ambroziju, tako da nisam bio neki sagovornik za danas, zaista“, kaže Gligorić.

Peta tačka dnevnog reda, odnosno Odluka o ustupanju motornog vozila natjerala je Dejana Kovačevića (DNS) da izađe za govornicu, i jedini diskutuje o prijedlogu da se po jedno vozilo Gradske uprave ustupi sedam lokalnih ustanova i preduzeća.

„Ono što se meni prošle sedmice desilo je to da sam vidio da službena vozila zloupotrebljavaju u privatne svrhe jer ljudi voze da li porodice, da li djecu, nije ni bitno, nisam htio da iznesem ni ko je, ni šta je. Moj prijedlog je da se službena vozila obilježe sa nekim grbom, kao što je to urađeno na onom kombiju ili nekim brojevima. Znači, jednostavno da se zna koja su to službena vozila, da narod vidi koji plaća ovdje porez, kome plaća porez i šta se radi s tim vozilima“, rekao je Kovačević.

Na današnjoj sjednici odbornici su između ostalog usvojili i izvještaj o izvršenju budžeta u prvih šest mjeseci ove godine. U Doboju je za prvih šest mjeseci ove godine zabilježen budžetski deficit od 2.129.432 KM. Prema izvještaju, budžetski prihod su 27.920.761 KM, a rashod 30.050.193 KM.

SNSD-ov Slavko Kovačević je stupio na dužnost zamjenika dobojskog gradonačelnika Borisa Jerinića.

„Smatram da sam ozbiljan čovjek, da imam dovoljno godina, i dovoljno iskustva, inače smatram da sam vojnik, da izvršavam zadatke blagovremeno, u skladu sa zakonom, da sam legalista, i mislim da ću se tako ponašati, i da ću maksimalno dati sve od sebe da ono što mi je povjereno obavim na najkorektniji način, i naravno u skladu sa zakonom, tako da sve što radim radiću u službi građana i poboljšanju rada Gradske uprave“, poručio je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.