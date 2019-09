Sanski Most: Grade stazu do Blihinog vodopada

SANSKI MOST - Započela je izgradnja pristupne staze do vodopada rijeke Blihe, udaljenog petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, a radove izvodi firma "Istracom", koja je ovaj posao dobila na tenderu. Inače, radi se o firmi koja je specijalizirana za izvođenje radova s drvetom, a vrijednost ovog projekta, koji finansira općina Sanski Most, iznosi 63.000 maraka.

"Na ovaj način želimo jedinstvenu prirodnu ljepotu učiniti pristupačnom i iskoristiti je u turističke svrhe. Zamisao je da se urade staza koja će voditi do vodopada i vidikovac, a izvođač će kao glavni građevinski materijal koristiti drvo, zbog očuvanja prirodne autentičnosti", istakao je načelnik općine Faris Hasanbegović.

Inače, do ovog lokaliteta sada vodi improvizovana staza, koja je zbog djelovanja vode i prirodnih faktora u dobroj mjeri uništena ili oštećena, pa je prilaz vodopadu veoma opasan.

Vodopad Blihe ili Blihin skok predstavlja prirodnu znamenitost pa je na osnovu zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Bliha se na tom mjestu lomi niz stijenu visoku 56 metara, stvarajući nadnaravnu prirodnu ljepotu.

Vodopad ima naučnu i turističko-rekreativnu vrijednost i dio je Parka prirode "Blihin vodopad", koji obuhvata širi prostor ovog lokaliteta, s površinom od 50 kvadratnih kilometara.

Također, u neposrednoj blizini vodopada nalazi se i pećina koja je poznata kao stanište velikog broja šišmiša. Vodopad rijeke Blihe ima idealnu konfiguraciju za skoro sve sadržaje koji se vežu za turizam prirodnog parka, od ambijenta, ugostiteljstva, rekreacije pa do drugih sadržaja eko-turizma.