Sanski Most u iduću godinu ulazi s rekordnim budžetom

SANSKI MOST - Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je na danas održanoj sjednici budžet za narednu godinu u iznosu od 26 miliona maraka, što je do sada najveći usvojeni budžet u istoriji ove opštine.

"Veoma je važno što ćemo u iduću godinu ući s usvojenim budžetom, koji je najvažniji dokument jedne lokalne zajednice. Budžet jeste ambiciozan, a u ovome trenutku teško je prognozirati da li će on biti i ostvaren u ovome iznosu. U svakom slučaju, u njega su ugrađeni brojni projekti bitni za naše građane, planirali smo rekodne poticaje za privredu i poljoprivredu, kao i povećanje izdvajanja za socijalne kategorije", istakao je Faris Hasanbegović, načelnik Općine Sanski Most.

Prema njegovim riječima, usvajanju budžeta prethodila je javna rasprava po svim mjesnim zajednicama, a u prijedlog proračuna ugrađeni su brojni prijedlozi i sugestije s terena.

"U narednoj godini očekujemo i značajnija sredstva s viših nivoa vlasti i nadamo se kako će za njih uspjeti da se izbore naši politički predstavnici. Iduća godina biće veoma teška i važno je da se osigura budžetska podrška za najugroženije građane", istakao je Hasanbegović.

Inače, zanimljivo je kako su ovogodišnji budžet podržali predstavnici političkih partija koje čine poziciju i opoziciju, što do sada nikada nije bio slučaj. Također, usvojen je i rebalans ovogodišnjeg budžeta koji će biti ispunjen u iznosu nešto većem od 19 miliona maraka, a njime su predviđena i sredstva koja će se, u vidu novčane pomoći koja će iznositi 1000 maraka, isplatiti zaposlenicima u općinskoj administraciji, te javnim ustanovama i preduzećima.

Ostvarena budžetska sredstva u ovoj godini značajno su uvećana u odnosu ne prethodne čemu je najviše kumovala sadašnja situacija i značajna poskupljenja, zbog čega je kroz indirektne poreze došlo do velikog rasta javnih prihoda.