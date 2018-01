Sarajlijama jeftinije grijanje

SARAJEVO - Sarajlije od 1. januara imaju niže cijene usluga centralnog grijanja, potvrđeno je "Nezavisnim" u KJKP "Toplane Sarajevo". Ženja Ljubuškić, šef Kabineta direktora "Toplana", ističe da su cijene grijanja umanjene za 2,3 posto.

"To je dobra vijest za gotovo 53.000 korisnika usluga ovog preduzeća u Kantonu Sarajevo", ističe Ljubuškić i dodaje da ako cijena gasa bude još padala na tržištu, moguće je da cijena usluga grijanja bude i još niža. "Uglavnom, sve ovisi o cijeni plina na tržištu", naglasio je Ljubuškić.

Vlada Kantona Sarajevo je na 107. sjednici 28. decembra prošle godine donijela Odluku o visini tarifnih stavova "Toplane" kojom su utvrđene nove cijene centralnog grijanja za sve kategorije korisnika, snižene za 2,3 odsto u odnosu na dosadašnje, pa je novoutvrđeni cjenovnik stupio na snagu od Nove godine. Ovom odlukom Vlada je izvršila usklađivanje cijene grijanja sa trenutno važećom cijenom prirodnog gasa za naredni period.

Tako je, na primjer, za stambeni prostor od 60 metara kvadratnih cijena centralnog grijanja do 2018. godine za pet mjeseci van sezone grijanja (maj, juni, juli, avgust, septembar) sa PDV-om mjesečno iznosila 37,6 KM. Cijena centralnog grijanja do 2018. godine za sedam mjeseci u sezoni (oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart i april) sa PDV-om iznosila je mjesečno 130,9 KM. Novoutvrđena cijena za pet mjeseci van sezone sa PDV-om iznosi mjesečno 36,7 KM, a za sedam mjeseci u sezoni sa PDV-om mjesečno iznosi 127,9 KM.

Ljubuškić je podsjetio da se u prošloj godini cijena prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije dva puta mijenjala. Prvi put poskupio je za 13,2 posto sa primjenom od 1. aprila, da bi od 1. augusta ta povišena cijena prirodnog gasa bila niža za 4,9 posto. Vlada KS je reagovala i uskladila cijenu centralnog grijanja za 2017. tako što je donijela Odluku o povećanju cijene centralnog grijanja za sve kategorije korisnika za 9,8 posto, sa primjenom od 1. avgusta 2017.

Iz "Toplane" naglašavaju da je prirodni gas osnovni energent za proizvodnju toplotne energije, te da je, kako gas učestvuje u ukupnim troškovima preduzeća do 65 posto, logično da svaka promjena cijene gasa, bilo da se radi o povećanju ili sniženju, iziskuje istovremenu korekciju cijene grijanja, odnosno usklađivanje cijene grijanja sa cijenom energenta.

Sarajlije s kojima smo razgovarali ističu da je to dvije do tri KM manje u odnosu na prošlu godinu, ali da ni to nije loše s obzirom na svakodnevna poskupljenja.

"Penzionerima su i tri marke puno, tako da sam ja zadovoljna - to je pet dana da jedem hljeba", kaže Samija Mulić, penzionerka.

Sarajlija Samed Sarić ističe da se ne treba prerano radovati jer ako poskupi zemni gas, odmah će poskupjeti i grijanje, a onda i drva, ugalj...

Penzionerka Nevenka Crnkić ističe da kad snižavaju onda je to minimalno, a kad su ljetos dizali onda je to bilo maksimalno, čak 12,64 posto.

"Mogli su barem pet posto smanjiti, a ovako 2,3 posto ništa ne znači", kazala je Crnkićeva.

Cijena grijanja do 2018. za stan od 60 kvadrata

37,6 KM (pet mjeseci van sezone)

130,9 KM (sedam mjeseci u sezoni)

Novoutvrđene cijene grijanja za stan od 60 kvadrata