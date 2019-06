Šarka u Trebinju ujela i troipogodišnjeg dječaka

TREBINJE - Tri ujeda zmija zabilježena su u Trebinju u posljednjih sedam dana i to dva ujeda šarke i jedan poskoka, a među napadnutima je i jedan dječak od tri i po godine.

Doktor Saša Borjan iz Službe hitne medicinske pomoći Trebinje, koji je toga dana bio dežurni, kaže da je bio u ekipi koja je spasavala dječaka u trebinjskom selu Grab i da se, srećom, sve završilo dobro, jer je na vrijeme intervenisano i mališan primio serum.

"Dječaka je u selu Grab, kod Trebinja, za ruku ujela šarka prije šest dana, tako da je kod njega gotovo i bolničko liječenje i sve se završilo dobro, kao i u druga dva slučaja. Jednu sredovječnu ženu takođe je ujela šarka u selu Plana Dola, u regiji Trebinjskih brda, a muškarca je na izletištu Studenac u predgrađu Trebinja ujeo poskok", kaže doktor Borjan.

Dodaje da je praksa pokazala da je ujed poskoka mnogo otrovniji od ujeda šarke, ali je i muškarac kojeg je ujeo poskok van životne opasnosti.

Najgore je, međutim, prošla žena iz Planih Dola, koju je ujela šarka u predjelu koljena u ostavi pored kuće.

"Ona je pošla da s grede ove prostorije uzme neki konop i kada ga je potegla na gredi je bila zmija, koja ju je ujela za ruku", kazala nam je njena zaova, koja je potvrdila da su nesrećnu ženu kamionom povezli ka gradu, iako se prema selu odmah po pozivu uputila ekipa Hitne medicinske pomoći pa su se sreli u putu.

Njeni ukućani smatraju da je ona imala traumu od ovoga ujeda, pa da je kasnije mislila da je napada još jedna zmija, ali se sve srećom dobro završilo.

"Hvala do neba članovima ekipe Hitne pomoći, koji su, i pored toga što je do našeg sela put loš, stigli duplo većom brzinom nego što se do sela stiže i spasli joj život, koji je bio ugrožen, pa je dva dana bila i na intenzivnoj njezi", kažu članovi porodice.

Ujedi zmija, međutim, nisu mnogo iznenadili trebinjske ljekare, jer, kako kažu u Službi hitne medicinske pomoći Trebinje, godišnje imaju po sedam-osam intervencija i to uglavnom u ljetnim mjesecima.

"Ono što je neobično jeste da se sve događalo u kratkom periodu od sedam dana, ali dešava se i to u ljetnim mjesecima u Hercegovini, gdje se nerijetko zmije viđaju i na asfaltu, u gradu, a kamoli u selima", kaže doktor Borjan.

Ono što on smatra bitnijim jeste upoznavanje stanovnika Hercegovine s prvom pomoći koja se treba ukazati žrtvi ujeda. Treba podvezati ekstremitet i mjesto na kome je ujed, a to najčešće budu ruka ili noga.

Nipošto se otrov ne smije isisavati ili rasijecati mjesto ujeda, već se mjesto ujeda podveže dva centimetra iznad rane, a svako četiri do pet minuta se podvez malo popušta da ne bi došlo do gangrene, dok se ekstremitet mora podići uvis. Ujedena osoba se ne smije kretati, da bi bila manja cirkulacija krvi kroz tijelo, kako se otrov ne bi širio.