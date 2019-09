Sedmica pješačenja i biciklizma u Bijeljini

Bijeljina će od 16. septembra do 22. septembra biti jedan od više od 2000 gradova u 40 država u kojima se obilježava "Evropska sedmica urbane mobilnosti (ESUM)" s ciljem podizanja svijesti o višestrukoj koristi od aktivnih načina kretanja, najavio je na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.

"Tema ovogodišnje 'Evropske sedmice urbane mobilnosti' je bezbjedno pješačenje i vožnja bicikla, kao i ukazivanje na prednosti koje ovakav vid kretanja može da ima na zdravlje, životnu sredinu, ali i na lične i porodične finansije. Pored toga što aktivni načini transporta ne emituju štetne gasove, čuvajući na taj način životnu sredinu, ovakvi vidovi kretanja održavaju dobro zdravlje i kondiciju", zaključio je Mićić.

On je najavio da će, u skladu sa strateškim opredjeljenjem Bijeljine da postane grad budućnosti do 2030. godine, Gradska uprava prvi put organizovati niz akcija i promocija koje su u skladu sa Agendom 2030, odnosno ciljevima održivog razvoja iz Agende, unapređenje zdravlja, održivi i inkluzivni gradovi i zajednice i partnerstvom do ciljeva.

Šef gradskog Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Ankica Todorović je pojasnila da je Planom sedmodnevnih aktivnosti u okviru ESUM obuhvaćeno nekoliko akcija.

"Pored anketiranja građana koje ćemo svakodnevno sprovoditi, zatvaranja centra grada za saobraćaj u večernjim satima, radionica za učenike, praćenja frekvencije saobraćaja i revijalne vožnje biciklima, nakon koje će biti dodijeljene nagrade za najmlađe učesnike, pored zgrade Gradske uprave biće postavljena dva nova parking postolja za bicike, a jedno postolje će biti postavljeno pored zgrade Policijske uprave Bijeljina. U planu je i izgradnja biciklističkih staza po fazama kako bi u našem Gradu svi učesnici saobraćaja na najbezbjedniji način koristili saobraćajnice", istakla je Todorovićeva.

Ona je najavila i da će, u saradnji sa privatnim sektorom, u subotu na Gradskom trgu biti organizovan besplatan pregled bicikala svim zainteresovanim građanima, nakon čega će biti održana revijalna vožnja.

Sedmica urbane mobilnosti u Bijeljini biće završena 22. septembra, obilježavanjem Međunarodnog dana bez automobila, a rezultati svakodnevnog anketiranja građana, u toku Evropske sedmice urbane mobilnosti, biće predstavljeni javnosti i uvršćeni u Plan plan urbane mobilnosti koji će izraditi Gradska uprava.

Nevedene aktivnosti biće realizovane u partnerstvu sa Udruženjem građana "Eko-put", predstavnicima privatnog sektora - firmom "M-bajk" i ZR "Jovašević", odnosno, Tehničkom školom "Mihajlo Pupin".