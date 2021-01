Sela na Sokocu bez struje

SOKOLAC - Sokolačka sela Bare, Kalauzovići i Vrhovine ostala su bez struje zbog obilnih snježnih padavina, a ekipe rade na otkalnjanju kvarova, rečeno je Srni u elektrodistributivnoj Radnoj jedinici Sokolac.

Upravnik elektrodistributivne Radne jedinice Srđan Knežević rekao je Srni da su ekipe od ranih jutarnjih časova na terenu i otklanjaju kvarove u ova tri sela do kojih se zbog snijega oteženo stiže.

On je dodao da će kvarovi na dijelu dalekovoda Kaljina biti otklonjeni do 12.00 časova.

Stručni saradnik za lokalne puteve opštine Sokolsc Milanko Dobrilović rekao je Srni da su juče očišćeni svi prioritetni pravci na lokalnoj putnoj mreži i da nema sela do kojih se ne može doći.

On je istakao da će danas mehanizacija "Romanijaputeva" dodatno proširiti trasu očišćenih lokalnih puteva do centara seoskih mjesnih zajednica i da će se nastaviti čišćenje pravaca do svih naselja.

Dobrilović je naveo da je visina snijega na ovom području oko 20 centimetara, izuzimajući više planinske predjele.

Prema podacima meteorološke stanice Sokolac, visina snijega na Sokocu je 19 centimetara, a jutarnja temperatura bila je minus dva stepena Celzijusova.