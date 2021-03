Sevlidu Hurtiću se smiješi fotelja predsjednika

DOBOJ - Sevlidu Hurtiću, predsjedniku Nezavisne liste Doboj i nosiocu liste koalicije "Doboj u srcu", isplatilo se višegodišnje strpljenje jer mu se smiješi fotelja predsjednika Skupštine grada, na koju bi sutra trebalo da bude biran kao Bošnjak koji je na lokalnim izborima osvojio najviše glasova svojih sunarodnika.

Iako nam je iz više izvora potvrđeno da je gotovo izvjesno da će Hurtić biti izabran na ovu funkciju, on je oprezan i uz opasku da "kada te jednom ujede zmija i guštera se bojiš" diplomatski poručuje:

"Ja sam čovjek legalista, poštujem odluku Skupštine, poštujem i koalicioni dogovor i okvirni sporazum za naredne četiri godine između naše koalicije i političkih partija koje će biti u većini u gradu Doboju. Ako Skupština donese odluku da sam to ja, prihvatiću poziciju", kazao je Hurtić za "Nezavisne".

Njemu je ovo drugi odbornički mandat, ali je ovaj osvojio kao lider nove stranke, koju je osnovao. U oktobru 2016. je branio boje druge partije, odnosno kao kadar SDA ušao je u Skupštinu, ali mu je tada zbog kraha bošnjačke koalicije SDA - SBiH - SBB BiH izmakla pozicija predsjednika lokalnog parlamenta.

Funkcija potpredsjednika Skupštine grada pripašće doskorašnjem predsjedniku parlamenta Milošu Bukejloviću (SNSD), koji se izjašnjava kao Hrvat, dok će drugi potpredsjednik biti iz reda srpskog naroda, ali još nije poznato da li će i ta funkcija pripasti SNSD-u ili će je prepustiti nekom od koalicionih partnera.

Drugi potpredsjednik SG planirano je da bude biran na prvoj redovnoj sjednici, sekretar lokalnog parlamenta ostaje Velibor Jerinić, a ko će biti zamjenik gradonačelnika Doboja tek treba da se odluči.

"U opciji je nekoliko imena. Biće neko mlađi jer se nastavlja trend da mlađi kadrovi i nova lica dođu u prvi plan. Biće obrazovana, elokventna i mlada osoba", kaže izvor "Nezavisnih" te dodaje da je najozbiljniji kandidat za tu poziciju nekadašnji kadar NDP-a koji je svojevremeno prešao u redove SNSD-a.

Sa 16 odbornika SNSD ima skupštinsku većinu, a u igri za ulazak u vlast su gotovo sve ostale partije koje su osvojile mandate, po tri imaju koalicije "Doboj u srcu" i Demos - Prva SDS, dva odbornika je izborila koalicija SDP BiH - HS BiH, dok po jedan mandat imaju SDA i NDP, koji su godinama unazad bili dio vlasti.

Ostaje da se vidi kako će djelovati socijalisti sa dva mandata, dok iz DNS-a poručuju da nisu promijenili stav.

"Ništa se nije promijenilo, DNS ide opoziciono i to je to. Pored mene, u Skupštinu bi trebalo da uđe i Mladen Lazarević, on je treći po broju glasova", rekao je Dejan Kovačević, koji je na listi DNS-a drugi, odmah iza Slavka Gligorića, koji će da zadrži svoj poslanički mandat u Narodnoj skupštini RS.

U skupštinske klupe u petak bi trebalo da sjednu samo tri odbornice, dvije SNSD-ove i jedna iz PDP-a.

"Mislim da treba razbijati predrasude da žena ne može uspješno da ili rukovodi procesom ili bude za skupštinskom govornicom. Mislim da može", poručila je PDP-ova Olivera Nedić, koja će, kaže, biti opozicija novoj vlasti.