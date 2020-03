Simić: Derventa ispunila uslove za dobijanje statusa grada

DERVENTA - Skoro četvrtinu vijeka nakon završetka rata, iz kojeg je izašla potpuno razorena, Derventa želi da dobije status grada, jer je, smatraju njeni čelnici, odavno prevazišla poziciju razvijene opštine.

Možda broj stanovnika nije parametar koji ispunjavamo, kaže Milorad Simić, načelnik opštine Drventa, ali zato sve druge zadovoljavamo, prije svega povoljan privredni ambijent, u kojem trenutno radi oko 7.000 zaposlenih.

"Mi smo zabilježili izvoz od 335 miliona KM, a uporedo uvoz od 260 miliona KM, što je dobar skor, to je nepunih 13.000 maraka po glavi stanovnika Dervente. I ova 824 privredna subjekta - meni je to malo, ova 31 strana kompanija je najveća koncentracija stranog kapitala, to je malo, treba još da radimo", navodi Simić.

Elaborat je već pripremljen i upućen nadležnom ministarstvu, ističe prvi čovjek Dervente, a u naredna dva do tri mjeseca očekuju da poslanici u Narodnoj skupštini RS usvoje zakonske akte kojima bi dobili statusu grada.

Za početak političku podršku inicijativi za dobijanje statusa grada dobili su od lidera SNSD-a i člana Predsjedništva BiH Milorada Dodik, koji navodi da postoje kriterijumi koje je potrebno ispuniti, ali ako ih Derventa ispunjava - onda nema nijednog razloga da ne dobije željeni status.

"Derventa je pokazala sposobnost da se razvije, sanirala je ogromnu ratnu štetu, porušenu infrastrukturu, porušeni stambeni fond, koji je bio značajno devastiran, obnovila privrednu aktivnost. Danas u Derventi, koliko razumijem, ima problema s radnicima i ima dosta otvorenih radnih mjesta", kazao je Dodik.

Novi status Dervente uozbiljio bi njen nastup pred stranim ulagačima, smatraju ne samo u opštini, nego i građani, koji podsjećaju da se ova lokalna zajednica devdesetih godina prošlog vijeka bukvalno digla iz pepela.

"Nije borba da postanete grad, borba je da obezbijedite parametre da bi vas neko prepoznao. Ozbiljnije će vas svako prihvatiti, pogotovo strani ulagači", poručio je Milorad Simić.

"Ja mislim da Derventa zaslužuje status grada, radi se, obnavlja se, dovoljno kako je prije bilo", smatra Dervenćanka koju smo sreli, a njen sugrađanin dodaje da će taj status sigurno uticati i na brži razvoj.

"Čujem da ima puno stranih investitora, pa vjerovatno i to nešto znači, mladi se mogu zaposliti", dodaje.

Do početka ratnih zbivanja Derventa je imala 57.000 stanovnika, a 14.000 zaposlenih je bilo u radnom odnosu.