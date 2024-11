Sindikat upozorio na probleme u obrazovanju

BIHAĆ - Predstavnici Sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona održali su pres-konferenciju, te izrazili nezadovoljstvo, kako kažu, time što se ne provode novi pedagoški standardi i određene odredbe kolektivnog ugovora koji je potpisan s Vladom USK.

"Sve bi bilo u redu da ti pedagoški standardi nisu prekršeni, i to u onom dijelu u kojem je prosvjetni radnik očekivao posebno uvažavanje, a to je rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju i rad na novom kurikulumu. Dogovoreno je da će nastavnik za jedan čas rada sa djetetom sa poteškoćama u razvoju imati jedan posto na osnovnu platu, da bi se prema posljednjim instrukcijama to svelo na osam feninga, ili na mjesečnom nivou 34 feninga. Dakle, za 34 feninga se mora praviti prilagođeni program, pratiti i raditi sa djetetom", izjavila je predsjednica ovog sindikata Zehra Hadžić.

Ovom prilikom istaknuti su i drugi problemi, poput nedonošenja odluke o prevozu. Nezadovoljni su i time što su izostali razgovori o povećanju osnovice za lična primanja prosvjetara, s obzirom na rast životnih troškova, što je precizirano kolektivnim ugovorom, kao i time što još nije izrađen pravilnik o napredovanju tokom posla. Sindikalci također ukazuju i na sve češće slučajeve mobinga nastavnika, te upozoravaju kako je izostala edukacija koja se tiče primjene novih kurikuluma u procesu obrazovanja.

"Uveden je kurikulum u prvi i šesti razred i nastavnici su zaista očekivali edukacije jer su uvedeni potpuno neki novi programi s kojima nisu upoznati. Međutim, to je izostalo i sada je situacija dosta konfuzna", ističe Sabina Ljubijankić, članica rukovodstva Sindikata.

Istaknuto je kako očekuju brzu reakciju Ministarstva za obrazovanje USK i resornog ministra, kako bi se u razgovorima pokušale otkloniti nejasnoće i nesporazumi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.