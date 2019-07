Skaka nagradio policajca koji je razoružao ženu nakon što je ranila muža

Nihada Zolja, mlađeg inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koji je jučer hrabro reagirao pri korištenju vatrenog oružja i ranjavanju jedne osobe na Merhemića trgu, danas sam ugostio u sarajevskoj Vijećnici. Policajca Zolja, koji je stigao u pratnji svojih nadređenih, nagradio sam Zlatnikom Grada Sarajeva za profesionalnu i hrabru reakciju iako nije bio na dužnosti. - Zatekao sam se u blizini i kada sam čuo pucanj, prišao sam i u skladu sa Zakonom propisanim protokolom razoružao žensku osobu i stavio je pod kontrolu. Nakon toga sam pomogao ranjenom muškarcu te pozvao kolege. Čvrsto vjerujem da je to bila moja profesionalna i građanska dužnost - rekao je Zolj. Riječ je o vrlo plemenitom činu koji šalje važnu poruku građanima i cijelom društvu. Njegov čin potvrđuje da povjerenje koje građani imaju u policiju ima čvrste osnove. Hvala im zbog toga. Sarajevska policija je zasigurno jedna od najboljih, ako ne i najbolja agencija za provođenje zakona u državi zbog čega zaslužuje svu našu podršku. Mlađi inspektor Zolj je sin poznatog heroja odbrane Sarajeva Sulejmana Zolja, nosioca Zlatnog ljiljana koji je poginuo 8.juna 1992. godine u borbama na Trebeviću.

