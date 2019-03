Škola za trudnice tjera strah

​DOBOJ - Vježbe disanja prvo je što su buduće majke naučile u školi za trudnice, koja je u petak počela s radom u dobojskom Domu zdravlja, a okupila je desetak polaznica.

"Disanje je veoma važno u toku poroda. Ono omogućava bebi dovoljnu količinu kiseonika i u toku trudnoće za normalan razvoj, a naravno i u toku samog poroda, da se što lakše, bez poteškoća i posljedica, završi porod", ističe Branka Jović, akušerka i voditeljka kursa za trudnice.

Polaznice kursa su je pažljivo slušale, a zatim nam otkrile šta žele da nauče tokom časova.

"Radujem se svemu što ćemo da naučimo, da bismo znali kako da se što bolje fizički i psihički pripremimo za ono što nas čeka", kazala je Zvjezdana Miladinović, koja ulazi u deveti mjesec trudnoće. "Mislim da će nam to svima psihički pomoći da se oslobodimo straha i stresa pred porod. Najviše se radujem tehnikama disanja koje ću ovdje naučiti", kaže Ivana Jokanović, kojoj je termin za porođaj 24. april.

U ovu školu za trudnice mogu da dođu sve buduće majke, ali su više zainteresovane one koje će prvi put rađati, a Nataša Vujanić koja ima trogodišnjeg dječaka kaže da sada ima veći strah nego u prvoj trudnoći.

"Dvadeseta nedjelja trudnoće... U prvoj nisam ni znala šta me čeka pa nisam imala nikakav strah. Sad kad znam šta me čeka veći me strah i zato sam se i prijavila... U suštini, želim malo da olakšam to disanje i da se više uputim kako idu kontrakcije. Prvi put nisam znala ništa", kazala je Vujanićeva.

Jedan čas traje oko dva sata i podijeljen je na teoretski i praktični dio, odnosno vježbe koje su prilagođene trudnicama. Osim kako da pravilno dišu, trudnice tokom kursa uče i o pravilnom držanju.

"Uče da štede snagu, da štede kičmu... Učimo ih vježbama relaksacije, a strah od nepoznatog eliminišemo. Dakle, učimo o porođajnom bolu, kolika je njegova snaga, jačamo ženu da ona svoje snage iskoristi maksimalno", pojasnila je Branka Jović te dodala da sve trudnice imaju strah od bola, što je prirodno.