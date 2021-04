Škole u Trebinju i dalje zatvorene, Hirurgija postaje mala bolnica

TREBINJE - Zbog loše epidemiološke situacije u Trebinju početak nastave u nižim razredima osnovnih škola prolongiran za narednu sedmicu, a Hirurgija se pretvara u malu bolnicu, jer će se na ovom odjeljenju liječiti pacijenti oboljeli od bolesti koje nisu korona, dok su sva druga bolnička odjeljenja pretvorena u kovid.

Ovo su glavni zaključci doneseni na sjednici gradskog Štaba za venredne situacije kojom je predsjedavao gradonačelnik Mirko Ćurić, napominjući da se i dalje provode sve ostale mjere donesene na republičkom nivou.

"Rukovodstvo Bolnice i Doma zdravlja je zaduženo da se sutra do 12 sati dogovore i predlože šta bi se moglo uraditi po pitanju ranijih sugestija da se kancelarije mjesnih zajednica Gorica i Tini osposobe za medicinsku pomoć, gdje bi oridiniralo medicinsko osoblje da se ne stvaraju velike gužve i u Bolnici i u Domu zdravlja", naglasio je Ćurić.

On je pojasnio da do sutra očekuje i prijedlog šta je to što bi trebalo da se uloži, bilo u medicinsku opremu ili u finanairanje angažmana dodatnog medicinskog kadra.

Direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta je pojasnio da u vezi sa tim prijedlogom slijede dogovori, te da će se svakako formirati takozvane "dnevne bolnice" u kojim će se ujutro i popodne pregledati pacijenti, a onda će se oni vraćati na kućnu njegu.

"Trenutno na Hirurgiji ordinira sedam odjeljenja i mi pokušavamo sva nekadašnja bolnička odjeljenja tu smjestiti, jer su sva ostala pretvorena u kovid, a da li ćemo uspjeti funkcionisati na taj način zavisi od naših sugrađana i njihovog pridržavanja donesenih mjera", objasnio je Lameta, napominjući da se u Bolnici Trebinje liječi 103 pacijenata, od čega je 75 sa teškom kliničkom slikom i šest na respiratorima.

On dodaje da je više od 80 kreveta opremljeno za pacijente sa velikim kiseoničkim dozama, ali da više od polovine pacijenata nije iz Trebinja, već iz ostalih opština istočne Hercegovine, najviše iz Bileće, njih 31.

Mišo Pešić, direktor Gimnazije "Jovan Dučić" je pojasnio da do petka svi učenici osnovnih i srednjih škola ostaju na online nastavi, a da će se tek naredne sedmice sagledati situacija da li će osnovci iz nižih razreda moći da se vrate u školske klupe.