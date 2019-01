Skraćena kampanja za izbor gradonačelnika Trebinja

TREBINJE - Iako se očekivalo da će predizborna kampanja za vanredne izbore za gradonačelnika Trebinja početi danas, mjesec dana prije izbora, Mirko Ćurić, v.d. gradonačelnika i kandidat za ovu funkciju SNSD-a i ostalih osam stranaka trebinjske pozicije, potvrdio je da će kampanja biti skraćena na 15 dana i početi 2. februara.

"Pošto su u pitanju prijevremeni izbori, kampanja je smanjena na 15 dana, što je sasvim dovoljno vremena da kažemo što smatramo da bi trebalo u kampanji reći, a ovaj period i poslije i prije kampanje - da radimo", kazao je Ćurić, napomenuvši da u vremenu januarskih praznika, koji traju sve do Savindana, ne bi trebalo održavati političke skupove.

On kaže da je i ovoga puta SNSD, čiji je on član, odlučio da nema potrebe za predizbornim tribinama, jer je malo vremena prošlo od proteklih opštih izbora, a njegov je prethodnik Luka Petrović uradio dosta za dvije godine, koliko je bio gradonačelnik, tako da je to najbolja reklama. Ćurić je dodao da će vjerovatno biti organizovana centralna tribina pred izbore.

On je istakao da su planovi djelovanja Gradske uprave za 2019. godinu već spremni i da je to najbolja kampanja.

Vanredni izbori za gradonačelnika Trebinja biće održani 17. februara, a Ćurićev jedini protivkandidat će biti Saša Borjan iz Partije demokratskog progresa.