Skupština Trebinja usvojila budžet i ukidanje odborničkog dodatka

TREBINJE- Skupština grada Trebinja usvojila je na trećoj redovnoj sjednici budžet grada za 2021. godinu, u iznosu od 30.798.000 KM, što je za 1.418.000 KM više od sredstava planiranih nacrtom budžeta.

Slađana Skočajić, predsjednica Komisije za budžet i finasije, obrazložila je da će, od ukupnih budžetskih sredstava, 21,5 miliona biti raspoređeno na tekuće rashode, 6,5 miliona na kapitalne investicije, 1,7 miliona biće izdvojeno za otplatu kredita, dok je 846.000 maraka rezervisano za ostale izdatke.

U budžetu su, međutim, smanjeni rashodi za lična primanja, povećana je subvencija za privredne subjekte za saniranje posljedica pandemije virusa korona i povećan grant javnim zdravstvenim ustanovama u Trebinju.

Planirani budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ukupno iznose 28.706.845 KM i veći su od budžeta za 2020. godinu za 2, 81 odsto.

“Smatram da ovogodišnji budžet nije mali, niti je, kako neki kažu, preoptimističan, ali to je stvar procjene, za koju mi smatramo da ćemo zacrtano ostvariti i da ćemo uspjeti da prikupimo planirane prihode, ali, isto tako, i da budemo odgovorni provodeći sve obećane procedure, je rokove projekte koji su danas podržani treba provesti, a mi za to imamo i snage, i volje, i sposobne ljude koji će sve to realizovati, onako kako smo realizovali i sve prošlogodišnje programem I pored teške situacije”, kazao je danas gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Opozicija je, kao i za nacrt budžeta, tvrdila da je ovoliki budžet nerealan i da nije planiran kao razvojni, već kao potrošački, što je istakao i odbornik koalicije HNP – PDP Slavko Vučurević, tvrdeći da ne postoji dovoljno aktivnosti za nove investicije.

Trebinjski odbornici su usvojili i odluku o ukidanju odborničkog dodatka za ovaj saziv, osim za demobilisane borce prve, druge i treće kategorije koji su nezaposleni, a sredstva za ovu namjenu koja bi u cjelosti iznosila oko 245.000 maraka biće donirana najvećim dijelom upravo za zapošljavanje boračkih kategorija, kao i zdravstvenim radnicima koji rade na suzbijanju pandemije i za pomoć djeci školaskog uzrasta koja nemaju jednog ili oba roditelja.