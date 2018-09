Slikari iz Srbije i BiH sa teslićkim penzionerima

TESLIĆ - Gradski trg u Tesliću večeras je bio domaćin za 15 umjetnika iz Srbije i BIH koji su se družili sa članovima Udruženja penzionera i pokazali im na koji način nastaju slike.

Druženje je organizovano povodom 25. "Likovne kolonije" pod nazivom "Različitost nas povezuje", koje se održava do 22. septembra u Etno selu "Usora" u Blatnici.

Organizator likovne kolonije je Zdravstveno-turistički centar "Banja Vrućica" u saradnji sa organizacijom amputiraca "UDAS" iz Banjaluke.

Aleksandar Radošević, generalni direktor ZTC-a "Banja Vrućica" izrazio je zadovoljstvo što su i ove godine nastavili sa tradicijom održavanja likovnog saborovanja.

"Polovina učesnika ovog druženja su osobe sa invaliditetom jer nam je cilj bio da pokažemo da su oni ravnopravni članovi društva", istakao je Radošević.

Željko Volaš, predsjednik organizacije UDAS, kazao je kako je ovo druženje nastavak kolonije koju organizuju sa ZTC "Banjom Vrućicom".

"Posebno želimo da prikažemo različitost koja nas povezuje, i one koji imaju neki invaliditet i one koji nemaju. Na ovaj način željeli smo pokazati kako umjetnici rade i kako nastaju slike. Kolonija traje 7 dana", naglasio je Volaš.

Dodao je da su učesnici kolonije iz BIH i Srbije.

Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, istakao je kako je i on sam u jednom periodu aktivno učestvovao u organizovanju ove kolonije.

"Raduje me to što se kolonija promijenila na način da se ona ne dešava samo u Banji Vrućici već se ove godine dio kolonije održava i na trgu u Tesliću. Ono što je potrebno ovom gradu i svakoj sredini je to da ono što slikari rade predstavi lokalnom stanovništvu i da se svi oni koji imaji talenta za slikanje pokušaju animirati da se bave slikanjem", zaključio je Bogdanić.