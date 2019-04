Sljedeće sedmice nam stiže pustinjski pijesak

SARAJEVO - Ciklon nad sjeverom Afrike povlači osjetno topliji vazduh u BiH kao i pustinjski pijesak, te sa sobom donosi visoke temperature, rekao je meteorolog amater Nedim Sladić.

On je za televiziju "N1" rekao, naredna dva dana u BiH prognozira se stabilno vrijeme koje uzrokuje prostrano polje anticiklona, tako da za vikend možemo planirati aktivnosti na otvorenom. Preovladavaće sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a nakon svježijeg jutra tokom kojeg ne bismo trebali više strahovati od mraza, danju temperatura vazduha raste na temperature oko 20 stepeni u većem dijelu BiH, dok bi u Hercegovini ona mogla da se penje i do 24 stepena.

''Na Uskrs, temperatura zraka još više raste pa će biti vrlo toplo, a tada postepeno ulazimo u period sparnog vremena koji nas čeka kroz veći dio naredne sedmice. Nagovještaj je ovo južnog visinskog strujanja (južine) sa kojim u naše krajeve dodatno pritječe osjetno topliji zrak. Iako su ovo još uvijek podnošljive temperature zraka, treba napomenuti da smo u zadnjoj dekadi mjeseca aprila što znači da smo ušli u topliji dio godine, upadni ugao sunca je odavno veći, što znači da sunce grije snažnije i da sada možemo očekivati visoke vrijednosti UV indexa, pa stoga osjetljivije osobe sa svjetlijim tenom bi trebale obratiti pažnju prilikom izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Ove temperature zraka koje se bilježe tokom dana su svakako iznad višegodišnjeg prosjeka, a takav trend nastavit će se barem do 27. aprila, nakon čega numerički modeli prilično osciluju oko daljnjeg razvoja dešavanja vremenskih prilika. O tome ćemo nešto reći više na kraju teksta'', rekao je Sladić.

Prema prognozi, neobična vremenska pojava ili ''nerado viđen gost'' kako je rekao Sladić, dolazi nam naredne sedmice.

''Ono što zasigurno znamo jeste da nam početkom sedmice postepeno jača južina koja sa sobom povlači nerado viđenog gosta - pustinjski afrički pijesak koji će se maksimalno potruditi da upropasti trud i rad svakoga ko odluči ovog vikenda oprati prozore i limene ljubimce. Razlog povlačenja pijeska i jačanja južine jeste nizak položaj ciklone, blizu obala Maroka i Libije gdje se nalazi snižen zračni pritisak, a sa istoka se nalazi polje visokog zračnog pritiska. Razlika u pritiscima stvara gradijent, tj. vjetar. Što je razlika u pritiscima veća, to je i vjetar jači. S pijeskom u zraku nebo će se prilično zamutiti, a prva kiša koja nas očekuje prolazno u utorak će ostaviti vidljiv žućkasti trag na našim prozorima i limenim ljubimcima", rekao je i dodao:

"Zapuhat će umjeren do mjestimično jak vjetar južnog smjera sa kojim će početi zatopljavati, a temperature će kako danju tako i noću postepeno rasti. Oblačnija noć na utorak doprinijet će sporijem hlađenju pa će u utorak u većini krajeva jutarnja biti blizu 10 °C. Kiša prestaje u srijedu, nakon čega jedan suhi i iznimno sparan period traje sve do petka uz vrlo visoke temperature zraka i novi daljni dotok toplote sa sjevera Afrike s kojim dnevne temperature zraka se po prvi put nakon oktobra prošle godine približavaju brojci od 25 °C, a potom izgledno je da ponovo slijedi period kiše i manjeg pada temperature zraka, ali o intenzitetu i položaju potencijalne ciklone je još uvijek nezahvalno govoriti kako idemo na duže staze", poručio je on.

(N1)