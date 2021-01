Služen pomen najmlađem borcu Trebinjske brigade VRS

TREBINJE - Najmlađem borcu Bobanske čete Trebinjske brigade Vojske Repubike Srpske Aleksandru Masleši danas je služen pomen povodom 26 godina od njegove pogibije.

Pomen kod spomen-obilježja Masleši prisustvovali su rodbina, saborci i sugrađani.

Maslešin saborac Dragan Ristić rekao je novinarima da je Aleksandar najmlađi borac koji je poginuo iz Trebinjske brigade i među mlađim borcima u Republici Srpskoj.

"NJegova žrtva, kao i svih drugi boraca, je nemjerljiva, to je nešto veliko. On je bio mlad čovjek koji je izašao iz školskih klupa, zamijenio ih baš krvavim rovovima, a svoje olovke bombama i puškom. Nije prezao ni od čega, to je bio jedan baš neustrašiv borac", naveo je Ristić.

On je dodao da njegovo ime i djelo treba svima da ostanu putokaz kako se brane ognjišta i država.

"Mi smo bili u borbama na Bobanima i to se ne može zaboraviti. To su bila strateška mjesta koja smo branili. Da su pali ti dijelovi, to bi bio veliki problem za Trebinje i ne znam kako bi se dalje razvijao događaj", istakao je Ristić.

Aleksandar Masleša preminuo je 16. januara 1995. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu od posljedica ranjavanja na Boračkom jezeru kod Konjica u septembru 1994. godine. On se Bobanskoj četi pridružio sa nepunih 16 godina.

U centru Trebinja, kod stadiona malih igara koji nosi njegovo ime, prije nekoliko godina podignut je i spomenik u čast najmlađem pripadniku Trebinjske brigade.