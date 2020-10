Smjena generacija u dobojskom parlamentu

DOBOJ - Odbornici u Skupštini grada Doboja oprostili su se od parlamentarnih klupa, a novom četvorogodišnjem mandatu ne može se nadati 14 od ukupno 31 odbornika, ali ne zato što niko neće glasati za njih, nego zbog toga što se njihova imena ne nalaze na kandidatskim listama.

Svoju odborničku karijeru, između ostalih, zasad su završili Dragić Ružojčić (SDS), Danijel Gajić (Demos), Slobodan Pašalić (SP), a među ostalih 11 odbornika najviše je SNSD-ovih.

"Ni u kojem slučaju moj politički angažman ne prestaje, ja sam u politici dugi niz godina, aktivno od 2004. godine. Svakako da je došlo do smjene generacije, to podržavam, treba mladi ljudi da se angažuju, da sjede u skupštinskim klupama kako ne bi odlazili iz našeg grada, iz RS. Ja ću biti neko ko će biti podrška tim mladim ljudima u svakom slučaju i neko ko će sugerisati na njihov rad", rekla je Daliborka Lukić, odbornica SNSD-a.

U protekle četiri godine lokalni parlament vodila su tri predsjednika Murvet Bajraktarević (SBiH), Sanja Vulić (SNSD) i Miloš Bukejlović (SNSD), a ono što je obilježilo još aktuelni saziv je prelazak gotovo cjelokupnog dobojskog SDS-a u SNSD i formiranje nove vladajuće koalicije.

"Gledajući unazad, ovaj saziv donio je velike odluke za naš grad, donio je značajne akte koje ćemo koristiti i u vremenu koje dolazi, a koje će oblikovati život svih nas i život građana Doboja. Od odluka koje možemo izdvojiti je Nacrt prostornog plana, kao i neki infrastrukturni projekti, od administrativnog centra, sportske dvorane i kružnih tokova koji su u skorijoj najavi", rekao je Miloš Bukejlović (SNSD), predsjednik Skupštine grada.

Trideset prvi susret sa kolegama odbornici opozicije su iskoristili da aktivno diskutuju o većini tačaka dnevnog reda, a najviše pažnje posvetili su Nacrtu budžeta za sljedeću godinu.

"Budžet za iduću godinu je 43,5 miliona, a sad smo usvojili rebalans za tekuću godinu od 86 miliona. Meni je to nelogično, mislim da grad apsolutno nema ni viziju razvoja ni privrede, ni kretanja, ni u kojem smjeru da se ide. Prepisano, čeka se samo potrošnja, mislim da ovo ne ide u dobrom smjeru, kreditne obaveze su ogromne, kako će se to servisirati, zaista ne znam", kazao je Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a, rekao je da je veoma simptomatično to da je u ovoj parnoj godini rebalans blizu 90 miliona, a nacrt budžeta za sljedeću je duplo manji. "To otprilike sve govori, govori o tome da se budžet grada koristi u izborne, političke svrhe, a ne sa jasnom namjerom i ciljem da se pomogne privredi i građanima Doboja", smatra on.

Vlado Blagojević, zamjenik gradonačelnika, poručio je da je budžet za 2021. planiran na osnovu realnog praćenja poreskih i neporeskih prihoda i procijenjenih kretanja u narednoj godini.

"Budžet je potpuno uravnotežen. Svi će imati priliku da u narednom periodu na javnoj raspravi daju svoje primjedbe, sugestije i da doprinesu što boljem planiranju sredstava za narednu godinu", kaže Blagojević.