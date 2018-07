Snažno nevrijeme pogodilo Prijedor i okolinu Banjaluke

BANJALUKA, SARAJEVO - Nevrijeme praćeno jakim vjetrom, gradom i kišom pogodilo je danas poslije podne šire područje Prijedora.

Kako su portalu Nezavisnih novina javili građani Prijedora, nevrijeme je trajalo pola sata i u samom gradu su polomljene grane drveća, a i oštećeno je nekoliko vozila.

U BiH sutra, u jutarnjim satima, biće pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne, postupno naoblačenje sa zapada, gdje se očekuje i slaba kiša. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima, naoblačenje, koje će u centralnim, zapadnim i istočnim područjima uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini pljuskovi samo ponegdje.

Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni.