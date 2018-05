Snažno nevrijeme pogodilo Sarajevo, grad prekrio ulice

SARAJEVO - Nevrijeme, praćeno grmljavinom, kišom i gradom, pogodilo je u popodnevnim satima Sarajevo.

Prema najavama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u narednim danima očekuje se slično vrijeme.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne, jače naoblačenje sa juga će uslovljavati kišu, pljuskove i grmljavinu u cijeloj zemlji.

Jače padavine u drugoj polovini dana. Uz kišu i pljuskove, postoje uslovi i za pojavu grada. Najmanje padavina se očekuje za sjeveroistok Bosne, gdje će prije podne biti i sunčanih perioda.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 14 stepeni, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu do 27 stepeni.

