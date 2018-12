Snijeg se zabijelio kod Mrkonjić Grada

MRKONJIĆ GRAD – Na području opštine Mrkonjić Grad danas se zabijelo snijeg.

Snijeg je padao u Podrašnici, koja se nalazi u blizini Mrkonjić Grada.

Jutros je u Mrkonjić Gradu izmjerenao šest stepeni Celzijusa, ali je do 11 časova temperatura vazduha pala za tri stepena.

Prema prognozama meteorologa, danas se u BiH očekuje kiša, a na planinama snijeg.

Uveče i tokom noći očekuje se prestanak padavina na zapadu i sjeveru, a slab i mjestimičan snijeg će padati u centralnom pojasu do istoka. Do sutra ujutro u svim predjelima bića suvo, a doći će i do razvedravanja