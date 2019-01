Snijeg usporio saobraćaj u Novom Gradu

NOVI GRAD - Snježni pokrivač od 12 centimetara u Novom Gradu za sada nije prouzrokovao veće probleme u saobraćaju, ali ga je usporio.

U lokalnom Centru za obavještavanje rečeno je Srni da su jutros skraćene tri lokalne autobuske linije, za Kršlje do Drenika, za Bušević do Blatne i za Tablu do Tunjice.

U protekla 24 časa dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na mostu na rijeci Sani u gradskom području u kojoj nije bilo povrijeđenih.

Nema prijavljenih kvarova na elektromreži i snabdijevanje potrošača električnom energijom je uredno.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Zoran Mijatović rekao je da je sinoć počelo posipanje lokalnih kategorisanih puteva, a jutros čišćenje.

Regionalne i magistralne puteve od noćas čisti preduzeće "Prijedorputevi".