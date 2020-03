​DOBOJ - Dvije godine nakon što je donijela odluku da za 0,10 KM po kvadratnom metru izda u zakup objekat Sokolskog doma u Doboju, koji je skoro dokrajčila katastrofalna poplava 2014. godine, lokalna vlast se opredijelila da interventno sanira krov i fasadu, a da za potpunu sanaciju ovog zdanja potraži pomoć donatora.

"Tražimo donatore i već smo blizu, imamo ljude koji su angažovani, koji su pripremili sam projekat, i očekujem da ćemo iznos od milion evra dobiti kroz taj projekat, ali da ne bi došlo do daljeg propadanja, mi ćemo interventno zamijeniti krov i ono što je potrebno da sam objekat sačuvamo kako bi doživio potpunu rekonstrukciju. Ukupno 350.000 KM je vrijednost, grad je obezbijedio ta sredstva", kaže gradonačelnik Boris Jerinić.

Slobodanu Vasiljeviću, odborniku PDP-a, rekonstrukcija ne znači da će Sokolski dom dobiti novo ruho, nego će, smatra, biti sravnjen sa zemljom, a na toj lokaciji će niknuti neki sasvim drugi objekat.

"Ta čarobna riječ rekonstrukcija, imali smo priliku da vidimo na sportskoj dvorani, znači rušenje. I još ja imam izraženu sumnju da će biti promjena namjene. Sokolski dom je pravljen 1935. godine sa namjenom da njeguje i baštini tradicionalne sportske i kulturne vrijednosti i kao takav, kao dio istorijskog nasljeđa, treba da ostane i dalje našoj djeci, a ne da se sruši i da se tu napravi ko zna šta, možda tržni centar", kazao je Vasiljević.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a, rekao je da poslije "čudne priče" vezane za rekonstrukciju fiskulturne sale koja se pretvorila u rušenje, pa ponovo u gradnju, ništa više ne vjeruje.

O rušenju nema ni govora, poručuju iz Gradske uprave, a Sokolski dom će zasijati novim sjajem.

"To nije kulturnoistorijski spomenik, kako oni to predstavljaju, znači, ljudi apsolutno ne raspolažu informacijama, niti znaju kako je nešto kulturnoistorijsko nasljeđe. Prva sanacija će biti interventna, tj. promjena krova i fasade, kako ne bi objekat dalje propadao, ali krajnji cilj nam je da kroz projekat za koji smo već aplicirali to bude omladinski kulturni srpski centar", izjavio je Jerinić.