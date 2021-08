Spasavanje majke i bebe iz vatrene stihije urezano u sjećanje

DOBOJ - Moji vatrogasci i ja spasili smo više od stotinu građana od sigurne smrti te imovinu koja se vrednuje milionima, poručio je Pejo Zubak (92), jedan od osnivača Teritorijalne vatrogasne jedinice (TVJ) Doboj, koji se povodom obilježavanja Svetog Ilije, zaštitnika vatrogasaca, prisjetio događaja iz svoje višedecenijske karijere.

"Najstrašniji nam je bio požar u hotelu 'Kardijal', gdje je u dva sata poslije ponoći izbila velika vatra. Bilo je preko 500 šahista Balkana, ali mi smo uspjeli spasiti ljude. Drugi veliki požar bio je sudar brzog, ekspres voza, koji je išao iz Ploča za Štutgart u Ševarlijama, sa teretnim vozom koji je vozio naftu iz Broda u Zenicu. U pitanju je bilo više od 200 putnika da ostanu živi ili da izgore", prisjetio se Zubak.

On je dodao da mu je kao komandiru TVJ u posebnom sjećanju ostalo spasavanje majke i bebe stare 20 dana iz vatrene stihije.

"Majka je kasnije dovela sina, kada je imao sedam godina, da ga upiše da bude vatrogasac i bio je vatrogasac sve dok nije otišao na studije", kazao je Zubak.

U borbu s vatrom danas idu 32 pripadnika TVJ. Ovaj posao već 23 godine radi Željko Blagojević, a jedna mu je situacija, kaže, bila posebno rizična.

"Elektroinstalacije nisu bile isključene, a mi smo radili. Igrom slučaja sam ustanovio da je sve pod naponom. Mogli smo svi izginuti. Bilo je različitih situacija, od knjižare, Medicinske škole do šumskih požara. Najteže je bilo kada je gorjela knjižara. Tu smo ostali cijeli dan zato što je to bila veća površina, velika količina dima, težak pristup i zbog toga smo morali ostati dugo", kazao je Blagojević.

Od početka ove godine vatrogasci su intervenisali 149 puta, a nekoliko intervencije bilo je posebno teško.

"Od stana u soliteru na 11. spratu, do radnje sportske opreme, i prije nekoliko dana u stambenom objektu na drugom spratu došlo je do paljenja stana. U tim stanovima većinom uzroci su bili električni uređaji ili instalacija, dok je u radnji sportske opreme takođe bila kobna instalacija", rekao je Miloš Radonjić, starješina TVJ Doboj.

Vatrogasci trenutno raspolažu sa 14 vozila, kako navalnih, tako i pratećih, a uskoro stiže još jedno.

"Naručeno je prije sedam mjeseci, ali bilo je problema zbog korone prilikom sastavljanja tog vozila, no grad Doboj je sve svoje obaveze ispoštovao i mi očekujemo da će do kraja avgusta, eventualno početkom septembra, to vozilo već biti u pogonu", kazao je Vladimir Marković, zamjenik gradonačelnika Doboja.