Spomen-kip Spomenka Gostića postavljen u Petrovu

PETROVO - Spomen-kip Spomenka Gostića, najmlađeg borca Vojske Republike Srpske koji je sa 14 godina poginuo 20. marta 1993. u Jovićima kod Maglaja, postavljen je danas u porti manastira Svetog Nikole u Petrovu, a svečanost otkrivanja biće upriličena u subotu, 28. avgusta, na Veliku Gospojinu.

Inicijator i organizator projekta Mile Savić rekao je da je ovaj spomenik opomena svim generacijama o tome šta znači sloboda, koliko je života dato za nju i poruka da do rata više nikada ne dođe.

"Spomenko je bio mali dječak, a veliki čovjek, velikog srca, koji je položio život da bi mi danas mogli živjeti u miru i slobodi", izjavio je Srni Savić, koji je i autor dokumentarnog filma "Spomenko na vječnoj straži" i knjige "Spomenko i Ozren".

Savić je najavio da će svečanost otkrivanja spomen-kipa biti upriličen na Veliku Gospojinu, oko 11.00 časova, poslije liturgije u Manastiru Svetog Nikole u Petrovu.

S obzirom na to da neće biti zvaničnih pozivnica, Savić je pozvao sve ljude dobre volje, uključujući predstavnike institucija svih nivoa, kao i sveštenstvo, da svojim dolaskom upriliče događaj, s obzirom na to, kako je istakao, da je Gostić to i zaslužio.

Savić je naveo da je trebalo tri godine predanog rada da spomen-kip, rad Željka Aleksića iz Trebinja, ugleda svjetlo dana.

Prema njegovim riječima sredstva, za kupovinu kamena i izradu kipa obezbijeđena su od prodaje njegove knjige "Spomenko i Ozren", te zahvaljujući ljudima dobre volje koji su prepoznali značaj i simboliku ovakvog djela.

Gostić je rođen 15. avgusta 1978. u Doboju, osnovnu školu pohađao je u Maglaju, ali je zbog izbijanja ratnog sukoba nije završio.

Po izbijanju rata živio je sa majkom Milenom u selu Jovići nadomak Maglaja, koje je bilo okruženo naseljima sa većinskim muslimanskim stanovništvom, pa se ubrzo našlo na prvoj liniji fronta.

Tokom aprila umrla mu je majka, pa je ostao da živi sa bakom koja je septembra 1992. godine poginula u granatiranju sela od takozvane Armije Republike BiH.

Gostić se prijavljuje u Vojsku Republike Srpske gdje je u početku bio kurir, da bi potom bio prebačen na razvoženje hrane borcima na prvim linijama fronta.

Obavljajući povjerene mu zadatke, jednom prilikom je sa konjskom zapregom upao u minsko polje, pri čemu su konji stradali, a on je bio lakše povrijeđen. Nakon tog ranjavanja, još je jednom bio lakše ranjen.

U ofanzivi muslimanskih snaga na planinu Ozren narod se povukao iz Jovića, a Spomenko Gostić je sa nekoliko vojnika ostao da brani selo.

U martu 1993, tokom granatiranja položaja srpske vojske, pet vojnika je poginulo, a Gostić je teško ranjen. Umro je 20. marta 1993. u Jovićima na Ozrenu, a sahranjen je sa stradalim saborcima na seoskom groblju.