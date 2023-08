Srednjoškolski centar u Doboju dobio lift

DOBOJ - Šesnaestogodišnji Miroslav Mitrović prvi je đak koji će sutra liftom doći do jedne od učionica na spratu Srednjoškolskog centra u kojem su za učenike sa poteškoćama u kretanju do sada nedostupne bile tri škole, Saobraćajna i elektro, Tehnička te Ekonomska škola.

"Kao majka koja ima takvo dijete, morala bih stalno biti uz njega pošto asistente u nastavi u srednjoj školi ne odobravaju baš lako kao u osnovnoj školi, morala bih ga nositi uz stepenice, niz stepenice i biti prisutna dok su časovi. Miroslav može uz pomagalo da se kreće, ali ne može sam, mora se odmoriti, moram mu pomoći, znači, za mene i njega je ovo ogromna stvar. On koristi kolica, malo se kreće uz ortoze potkoljenične, onda uz pridržavanje može, ali ne može dugo. Mogao bi se popeti uz stepenice, ali ne može sam, mora uvijek neko biti s njim. A sada je totalno samostalan", priča dječakova majka Snježana Mitrović te dodaje da će se njen sin u Ekonomskoj školi obrazovati za poslovno-pravnog tehničara.

Sve aktivnosti u vezi s ugradnjom lifta realizovala je Saobraćajna i elektro škola u saradnji sa Gradskom upravom, a za projekat koji srednjoškolcima olakšava pristup učionicama na spratovima iz gradske kase izdvojeno je 163.000 KM.

"Ovo će umnogome olakšati upis takvim učenicima koji su do sada imali barijeru, stepeništa, pogotovo naša škola, koja je na drugom spratu Srednjoškolskog centra. I onda smo mi, u saradnji sa Gradskom upravom, došli na ideju da budemo nosioci projekta i to će umnogome olakšati kretanje učenicima i pohađanje nastave, a ujedno i roditeljima da dođu u posjetu našim školama. Pristupne rampe su napravljene, toaleti su preuređeni da takvi učenici i osobe mogu da ih koriste, a onda je lift kao okno dodat na postojeći objekat na kraju hodnika tako da može da poveže prizemlje i dva sprata", pojasnio je Miroslav Topalović, direktor škole.

Lift će ne samo olakšati djeci nego će umanjiti patnju njihovim roditeljima, poručio je Rajko Todorović, predsjednik dobojskog Udruženja djece sa poteškoćama u razvoju.

"Znam roditelje koji su djecu nosili na spratove, sjećam se jedne Smiljke koja ima sina Nikolu, koja se mučila. On je išao u Tehničku školu, on je bio nepokretan, kolicima je dolazio do škole, ali na stepenice nije mogao. Kako je bilo majci, to samo ona zna", prisjetio se Todorović.

Zbog arhitektonske nepristupačnosti Saobraćajna, Tehnička i Ekonomska škola godinama unazad ostale su pusti san za brojne svršene osnovce.

"Upisivali su se u školu koja je u prizemlju (Ugostiteljska i trgovinska škola) i bile su smanjene mogućnosti njihovog izbora. Sada zaista djeca mogu da se upišu u sve četiri škole, odnosno sva zanimanja koja ove škole nude", izjavila je Tijana Vasiljević Stokić, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola dobojske regije.