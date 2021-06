Stanivuković u Tuzli: Pričajmo jezikom kulture i ekonomije

TUZLA - Banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković danas je posjetio Tuzlu gdje se sastao sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem, a potom obišao Saborni hram uspenja presvete Bogorodice star oko 140 godina.

Dvojica gradonačelnika su razgovarala o mogućoj saradnji u različitim sektorima, a posebno u oblasti turizma. Stanivuković je kazao da nije prvi put u Tuzli.

"Sretan sam što sam u Tuzli. Nije mi prvi put, kao odbornik sam imao sreću da me mladi Tuzlaci pozovu na predavanje. Lijepe uspomene me vežu za Tuzlu i zahvalan sam na srdačnom dočeku. Važno je da građani sarađuju, da razgovaramo i ja sam zahvalan Bogu, narodima i građanima što imam tu čast da obilazim sve gradove", kazao je Stanivuković i dodao da sa ovog sastanka ide univerzalna poruka.

"Moja poruka u centru Tuzle je da je došlo vrijeme da pričamo jezikom kulture, turizma, privrede, ekonomije. Naši narodi i građani su počeli pričati takvim jezikom pa i mi koji ih predstavljamo trebamo pričati tim jezikom", rekao je Stanivuković.

Na novinarsko pitanje hoće li obići tuzlansku Kapiju i pokloniti se žrtvama diplomatski je odgovorio:

"Dajte nam bar šansu da pošaljemo univerzalne poruke, da damo šanse budućnosti. Poštovanje i saosjećanje prema svim žrtvama. Ali dajte šansu da pričamo o sadašnjosti i budućnosti".

Jasmin Imamović zahvalio se Stanivukoviću na posjeti te rekao da treba potencirati ono što gradove i ljude spaja, a ne razdvaja.

"Mi političari trebamo davati poruke o onome što nas veže nego razdvaja to je veoma važno jer je zapravo to BiH. Sarajevo, Banjaluka, Mostar i Tuzla su važni gradovi i bitno je da sarađujemo jer je mnogo više razloga za to. Važno je da imamo isti interes i da zadovoljimo želje naših građana", naglasio je Imamović i pozvao građane Banjaluke da ovog ljeta dođu na Panonska jezera.