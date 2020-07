Starosna granica nije prepreka za iznos od 4.000 KM

DOBOJ - Odluka dobojskih gradskih vlasti da sa po 4.000 KM finansiraju jedan postupak vantjelesne oplodnje bračnim parovima koji nisu u mogućnosti da se na drugi način ostvare kao roditelji trebalo bi da podstakne buduće mame i tate da ne odustaju od borbe i da se zapute u neku od ustanova u zemlji ili inostranstvu.

"Istakla bih da su ovo jako iscrpljujući postupci, što fizički, što emotivno, što finansijski, pa ne moram da naglašavam koliko je ovo bitno i nadam se da ćemo podstaći mnoge parove da nastave tu svoju borbu i da se ostvare kao roditelji, znači da nas od dvoje bar bude troje. Ovi postupci su skupi, oni se kreću od 6.000 do 10.000 KM u zavisnosti koja procedura vantjelesne oplodnje se radi", rekla je Aleksandra Sofrenić, predsjednica Udruženja porodica sa problemom steriliteta "Novi život", koje okuplja 24 para.

Poput Zvornika i Trebinja, Doboj je odlučio da starosna dob budućih majki ne bude prepreka za učešće na konkursu za dodjelu novčane pomoći iz gradske kase za odlazak na vantjelesnu oplodnju.

"Zato što znamo da ima određenih instituta gdje to može i biološki i do 49. godine. Grad Doboj će obezbijediti sredstva za sve parove koji budu imali potrebu, do 4.000 KM, što je svakako značajan iznos i za obezbijediti u budžetu", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Odluku da se iz gradske kase pomogne dolazak na svijet novih stanovnika Doboja podržali su svi odbornici u lokalnom parlamentu, a zamjerke nije imala ni opozicija, koja se ponudila da i ona pomogne.

"Evo, ja prvi nudim pomoć što treba, da izdvojimo neka sredstva ili od odborničke naknade i slično. I nikada nismo ni bježali od pomaganja, naročito u humanitarne svrhe, a isto tako predložio sam i da kolege odbornici izdvoje neka sredstva ako to može pomoći tom udruženju", kaže Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, rekao je da je ta stranka predlagala kada se usvajao budžet da se izdvoje sredstva za finansiranje potpomognute vantjelesne oplodnje.

"Grad Doboj, tj. gradonačelnik nije prihvatio taj amandman, ali evo mene raduje da je on shvatio da je to bitno, da je to dobro", naveo je Vasiljević.