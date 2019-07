Startovala 47. "Unska regata"

​BIHAĆ - Tradicionalna, 47. "Unska regata" startovala je jutros, kada je karavana čamaca krenula iz Martin Broda niz rijeku Unu.

Organizator ovogodišnje manifestacije je preduzeće "Nacionalni park Una", a sudjeluje više od 100 plovila sa oko 400 učesnika iz više zemalja, po čemu je ova regata masovnija u odnosu na nekoliko posljednjih godina. Prema navodima organizatora, ove godine učešće na manifestaciji uzele su posade iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Italije, Mađarske, Češke, Austrije, Australije i Bosne i Hercegovine.

"Učinili smo maksimalne napore da sve protekne u najboljem redu i da na pravi način promovišemo rijeku Unu i njene potencijale. Startovali smo s prvom etapom, ali je izvjesno kako će najatraktivnija biti ona druga, od Štrbačkog buka do Bihaća, za koju vlada najveće interesovanje te se očekuje i do 1.000 učesnika. Treća, završna etapa biće vožena od Bihaća do Bosanske Krupe, gdje će manifestacija biti okončana", istakao je predsjednik Organizacionog odbora manifestacije Amarildo Mulić.

On je dodao kako će tokom tri dana učesnici preći dionicu riječnog toka Une čija je dužina oko 100 kilometara, od Martin Broda do Bosanske Krupe, gdje je predviđeno zatvaranje manifestacije. Regata će se odvijati u tri etape, a plan je da se na mjestima predviđenim za odmor učesnika organiziraju raznovrsni zabavni sadržaji.

"Ovaj događaj daje mogućnost svima onima koji se bave turističko-ugostiteljskom djelatnošću da pojačaju svoj promet, tako da se stvara bolji ambijent za poslovanje naših privrednika", kazao je Mulić.

Dodao je da se ove godine najviše pažnje posvetilo sigurnosti učesnika, kako bi manifestacija protekla bez incidenata. Prema njegovim riječima, tokom trajanja manifestacije biće organizovani tradicionalni sadržaji kao što su proglašenje najuspješnijih učesnika, mis i mistera regate, te njihovih pratilaca, najstarijeg i najmlađeg učesnika, a goste će zabavljati brojni muzičari među kojima su najatraktivnija imena Halid Bešlić, Alen Islamović i grupa "Zabranjeno pušenje".