Stefan Gavrić izabran za predsjednika GO SDS u Doboju

DOBOJ - Stefan Gavrić izabran je večeras za predsjednika Gradskog odbora SDS-a u Doboju.

Izbornoj skupštini dobojskog SDS-a, na kojoj je izabran i Gradski odbor od 33 člana, prisustvovao je vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Miličević.

Miličević je rekao novinarima da je novoizabrano rukovodstvo SDS-a u Doboju rezultat aktivnog rada povjereništva u protekla četiri mjeseca.

"Poslije mnogo pogrešnih poteza SDS-a u Doboju, mnogo pogrešnih početaka pa završetaka, siguran sam da smo našli ekipu mladih ljudi punih energije koji žele da se afirmišu i lično i kao članovi stranke koja je potrebna Doboju", rekao je Miličević.

Miličević je najavio da će 11. juna u Banjaluci biti održana Izborna skupština SDS-a i da je već dobio podršku nekoliko opštinskih i gradskih odbora za predsjednika ove stranke.

"Za sada nema drugih predloženih kandidata. Do 11. juna je moguće da se to dogodi", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje o osnivanju Narodnog fronta kojem se priklonio i jedan broj predstavnika SDS-a i njegovom nedolasku na osnivačku skupštinu, Miličević je naveo da je riječ o unutarstranačkim stvarima, ali da ne odobrava način na koji je stranka osnovana, između ostalog "preletačima".

"SDS je ojačan dolaskom nekih ljudi, ali je isto tako ojačan i odlaskom nekih ljudi", rekao je Miličević.

Gavrić je rekao da će SDS biti najjača opoziciona stranka u Doboju i da kreću sa omasovljavanjem članstva i pripremama za lokalne izbore.