Šteta od zemljotresa u Novom Gradu do sada procijenjena na 135.000 KM

NOVI GRAD - Predsjednik komisije za popis štete od zemljotresa u Novom Gradu Mladen Jakovljević rekao je Srni da je do sada popisana i procijenjena šteta na 120 objekata i da iznosi 135.000 KM.

On je naveo da je do sada primljeno više od 400 zahtjeva za popis štete u ovoj lokalnoj zajednici.

"Do sada je evidentirano 10 kuća koje su zbog oštećenja neuslovne za stanovanje. Osim toga, do sada procijenjena šteta na objektima, kućama, školama i poslovnim objektima iznosi 135.000 KM", rekao je on.

Jakovljević kaže da je najviše kuća koje su neuslovne za stanovanje u naselju Vodičevo.

Načelnik opštine Miroslav Drljača rekao je da je najveći problem smještaj porodica čije su kuće neuslovne za stanovanje.

"Oni su, uglavnom, smješteni u komšiluku. Šumsko gazdinstvo Prijedor i Šumska uprava Novi Grad ustupili su lugarnicu u Dobrljinu za smještaj jedne porodice", naveo je on.

On je dodao da je neophodna pomoć da bi se ovim porodicama obezbijedio alternativni smještaj.