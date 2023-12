Stipendije grada za 120 učenika iz trebinjskih seoskih škola

TREBINJE - Roditelji djece iz ruralnih područja, njih 120 uzrasta osnovnih škola, potpisali su sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i njegovim saradnicima ugovore za mjesečne stipendije koje će ostvarivati u ovoj školskoj godini.

U pitanju su naknade koje Gradska uprava za trebinjsku djecu iz ruralnih područja dodjeljuju u visini od 50, 75 ili 125 maraka, zavisno od ostalih primanja domaćinstva i to za devet mjeseci u školskoj 2023/24 godini, za šta je Gradska uprava iz budžeta izdvojila 90.000 maraka.

"Četiri rate se isplaćuju u ovoj godini i ta isplata kreće brzo, a ostalih pet u narednoj školskoj godini, a sve to smatramo značajnim programom podrške prvenstveno djeci, jer im roditelji za taj novac mogu priuštiti neke vannastavne aktivnosti, a sa druge strane – ne gasi se nijedna područna škola, nisu prenatrpani školski objekti u gradu i nastava se na ovaj način odvija kvalitetnije, u manja odjeljenja i odmornije đake koji ne vozare", kazao je nakon potpisivanja ugovora gradonačelnik Mirko Ćurić.

On dodaje da se na ovaj način posredno razvija i cjelokupan grad Trebinje, jer, stvaranjem boljih uslova za njihov život, djeca ostaju na roditeljskim posjedima, tim prije što se za one seoske sredine gdje je to moguće, očekuje i dogradnja novih igrališta, ali i većih objekata za mališane, poput vrtića.

"Ako bude samo do građevine, tamo gdje je to moguće, neće zastoja biti ni u gradskoj upravi, samo daj bože da bude više djece, a prostorima koje bi dogradili ili adaptirali – uvijek se može promijeniti namjena“, kazao je Ćurić, napominjući da se u Petrovom Polju planira gradnja igrališta za djecu, kao i renoviranje škole u Dražin Dolu, u čemu će pomoći i resorno ministarstvo.

Prijedlog za dječji vrtić dali su na sastanku sa gradonačelnikom i roditelji djece iz Petrovog Polja, u ime kojih je Dražen Marić pohvalio i ovu akciju, ali i gradonačelnikovu dobru volju za igraonicom ili vrtićem.

"Imam troje djece, ali je ovo prva godina da ostvarujemo ovaj vid pomoći, iako imam kćerku u osmom razredu u gradu, jer ranije za ovo nismo znali, pa smo prijatno iznenađeni i zahvalni i gradonačelniku i njegovom zamjeniku, kao i gradskoj upravi, sa kojim smo danas popričali o cjelokupnoj problematici školstva u seoskim sredinama i što su podržali ostanak djece na selu", kazao je Marić, napominjući da mlađa kćerka pohađa školu na selu, u Petrovom Polju, a za sina koji nije još krenuo u školu može očekivati i vrtić.

Napominjući da nije davno bilo kada je ova školaja brojala preko stotinu đaka, a sada je taj broj više nego duplo manji, mada se ta brojka u posljednjim godinama ne smanjuje ili se neznatno i povećava, čemu doprinose i ove subvencije.

"Ne zadržavaju samo ove stipendije učenike u seoskim školama, već i cijele porodice zadržavaju na selu, a kada bi se tim porodicama pružila adekvatna infrastruktura – i ova bi djeca ostajala na imanju roditelja, u šta se mi nadamo da će tako i biti", dodao je Marić.

Sa njim se složila i sestra dvoje učenika iz sela Bugovina, Aleksandra Spaić čiji mlađi brat i sestra pohađaju područnu školu i, kako dodaje, možda pješače malo duže do škole, ali se ne smrzavaju čekajući autobu, a novce od stipendije i od uštede na autobuske karte do grada kupe nešto sebi ili mogu uplatiti neke dodatner kurseve.

Oaj program koji se provodi već sedmu godinu zasigurno je uveliko doprinio da na području Grada Trebinja u ovoj školskoj godini ostanu sve četiri seoske škole sa oko stotinak učenika.

