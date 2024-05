Stipendije za 95 studenata

SANSKI MOST - Načelnik općine Sanski Most, Faris Hasanbegović potpisao je ugovore o stipendiranju 95 studenata iz ove općine koji su na osnovu konkursa ostvarili to pravo.

Lokalna administracija je početkom februara ove godine raspisala konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH.

Apliciralo je ukupno 99 kandidata, od kojih je 95 ispunilo uslove konkursa i steklo pravo na stipendiju, a nakon što je završena kompletna konkursna procedura, te okončan žalbeni rok, upriličeno je potpisivanje ugovora. Većina studenata zbog fakultetskih obaveza nisu bili u mogućnosti prisustvovati, tako da su mahom njihovi roditelji ili opunomoćenici potpisali stipendijske ugovore.

Općina Sanski Most svake godine u budžetu planira sredstva za ove namjene, a u ovogodišnjem budžetu izdvojeno je 140.000 maraka.

Kako je predviđeno, visina mjesečne stipendije utvrdiće se tako što će se osigurana sredstva dijeliti srazmjerno broju kandidata koji su ispunili uslove, a stipendije će se isplaćivati u devet jednakih mjesečnih rata.

U prošloj godini izdvojena je ista suma sredstava, a općina je tada stipendirala 121 studenta.

