Stipendije za sve srednjoškolce prvih razreda

BERKOVIĆI - Opština Berkovići, osim studentskih, dodjeljuje i stipendije srednjoškolcima u visini od 50 maraka po đaku, s ciljem sprečavanja odlaska ove populacije u druge opštine kako bi nastavili školovanje.

Stipendije ostvaruju svi svršeni osnovci koji prvi razred srednje škole upišu u Berkovićima, a stipendiju će zadržati i u svim narednim godinama tokom školovanja oni učenici koji ostvare vrlodobar i odličan uspjeh.

Iako su stipendije simboličnog iznosa, one učenicima iz nerazvijene opštine Berkovići znače mnogo, jer to prije svega vide kao nagradu za svoje postignute uspjehe, ali i motivaciju da i dalje nastave da uče, kako bi i naredne školske godine zadržali to pravo.

"Opština će nastojati da se ti iznosi svake godine povećavaju, jer će stipendija mnogo značiti učenicima, kojim je na ovaj način obezbijeđen barem džeparac, što je materijalno olakšanje i njihovim roditeljima, jer nemaju dodatnih izdvajanja za školovanje djece u drugoj opštini, a ova im stipendija omogući i džeparac, dok s druge strane obezbjeđujemo i ostanak djece u Berkovićima", kažu nadležni u ovoj opštini.

U Berkovićima je u toku i konkurs za studentske stipendije, kojih će ove godine biti dodijeljeno 15 za redovne studente druge i svih narednih godina studiranja, kao i jedna za učenika generacije, budućeg brucoša, a svi će dobijati po 100 maraka.