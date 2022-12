Stipendije za učenike ruralnih škola

TREBINJE - Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić potpisao je ugovore o stipendiranju sa roditeljima 121 učenika iz svih ruralnih sredina grada Trebinja, za šta je iz novog gradskog budžeta planirano da se izdvoji 82.000 maraka.

U pitanju su učenici ruralnih škola u seoskim mjesnim zajednicama Lastva, Petrovo Polje, Dražin Do, Ljubomir i Mosko, a djeca će, u zavisnosti od materijalne situacije u njihovim domaćinstvima, dobijati iznose od 75 do 125 maraka i stipendiranje traje devet školskih mjeseci.

"Ovu stavku u budžetu imamo i sprovodimo je uspješno u djelo već šestu godinu zaredom i danas imamo situaciju da se broj od oko 120 do 150 učenika u seoskim školama Trebinja svih ovih godina ne mijenja, a tome, između ostalog, doprinose i naši drugi programi subvencionisanja poljoprivrede i uopšte opstanka sela i seoskih škola", kazao je Ćurić.

On je istakao i činjenicu da se u školi u selu Dražin Do kod Trebinja, u vrijeme kada se gase škole po selima u cijeloj Republici Srpskoj, javlja potreba da se organizuje nastava od petog do devetog razreda, što je podatak koji su mu iznijeli upravo ovi roditelji, potpisnici ugovora o stipendiranju njihove djece.

"Upravo danas smo i o tome razgovarali i njihovi zahtjevi upućeni Gradskoj upravi su da, zajedno s nastavnim osobljem, procijenimo da li se tamo može organizovati i nastava do devetog razreda, a mi iz gradske administracije učinićemo sve da dođemo do tog cilja", naglasio je Ćurić, još jednom napominjući da i ova izdvajanja idu u pravcu opstanka sela i seoskih škola.

Zoran Kojević iz naselja Mostaći kaže da njegova djeca pohađaju nižu školu u Dražinom Dolu i da bi organizovanje nastave do devetog razreda bilo za mnoge stanovnike ovog dijela grada idealno.

"Ove subvencije nam znače mnogo jer kada djeca završe prvih pet razreda, potrebno ih je odvoziti u grad u školu i dovoziti kući, pa nam je ovaj novac potreban za gorivo, ali i za neke druge njihove vannastavne aktivnosti“, kaže Kojević.

S njim su se složili i Velizar Paranos i Milivoje Glogovac, iz sela Lastva i Mosko, objašnjavajući da je, i pored činjenice što djeca pohađaju seoske škole, potrebno da se odvoze i dovoze jer su mali.

"Kada pada kiša i uopšte kad je loše vrijeme, ne možemo ih onako male pustiti da kisnu, ali je djeci potrebno i niz drugih stvari da im donesemo ili njih da odvezemo u grad, pa ćemo ovaj novac iskoristiti najviše za to, a hiljadu maraka, koliko dobije moje dijete, nije mali novac", dodaje Glogovac.