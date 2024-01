Stipendije za više od 700 učenika i studenata

SARAJEVO - Opština Novi Grad Sarajevo u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini stipendiraće oko 750 mladih ljudi, 687 uspješnih i talentovanih učenika i studenata, i 62 nadarenih sportista.

Za tu namjenu iz budžeta je osigurano 950.000 KM. U multimedijalnoj sali upriličen je prijem i svečano potpisivanje ugovora sa stipendistima.

„Mjesečna stipendija iznosi 150 KM, odnosno 1.500 KM obzirom da se stipendija prima u periodu od deset mjeseci. Osim redovnih učenika i studenata imamo i nadarene sportiste. Prije otprilike mjesec potpisali smo ugovore sa oko 60 sportista, tako da je broj naših stipendista zaista impresivan. Mi jesmo velika općina, i finansiramo više od 700 učenika i studena koji će ove godine primati stipendiju od opštine Novi Grad“, kazao je načelnik Semir Efendić.

Dodao je da je nakon 20 godina povećan iznos stipendija.

„Smatramo to opravdanim i zbog inflacije i cijena i svega što se dešava na našem ekonomskom tržištu, ali i budžeta opština koji ima određeni rast u proteklim godinama. Ove godine imamo budžet od 65,8 miliona KM, to je prvi put u istoriji da opština ima taj budžet, pa neka to osjete i studenti i svi ostali građani u opštini Novi Grad. Pored toga nastavljamo i sa našim projektima u infrastrukturi, po kojima smo već prepoznatljivi“, istakao je načelnik Efendić.

