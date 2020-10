Stipendirajući đake iz trebinjskih sela čuvaju i opstanak ognjišta

TREBINJE- Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić potpisao je sa roditeljima djece iz ruralnih područja 142 ugovora o stipendiranju ovih učenika za tekuću školsku godinu, te je iz gradskog budžeta planirano da se izdvoji 105 hiljada maraka.

U pitanju je pomoć djeci iz seoskih sredina u kojima nema školskih objekata, pa se voze do škola u gradu, ali pravo na ovu naknadu imaju i oni đaci koji nastavu pohađaju u područnim odjeljenjima.

Ćurić je objasnio da stipendije iznose do 125 maraka po djetetu, u zavisnosti da li su roditelji zaposleni ili nisu, a isplaćivaće se u devet mjesečnih rata.

“Naš cilj je višestruk, najprije da nam se ne gase područna odjeljenja u seoskim sredinama, ali isto tako i da njihovi roditelji ostaju na tim područjima gdje se bave poljoprivredom i za šta im takođe dodjeljujemo drugačije oblike pomoći”, kazao je Ćurić.

Kaže da se Trebinje ne ubraja u one sredine Republike Srpske u kojim su sve češća gašenja seoskih škola, a ovakvi i slični program mogu zadržati ljude da ostaju na svojim ognjištima i na svojoj zemlji, što je i bio cilj ove gradske uprave.

Miomira Krunić, majka troje djece iz trebinsjkog sela Jasen, kaže da se njena djeca svakodnevno voze do najbliže gradske škole “Sveti Vasilije Ostroški”, tako da im ova podrška mnogo znači.

“Ova podrška omogućava i da izdvojim nešto džeparca za djecu, ali i nama roditeljima da im obezbijedimo prevoz, što zaista mnogo doprinosi našem ostanku na selu”, kazala je ova majka.

Zadovoljstvo je izrazio i Risto Prtilo iz sela Gomiljani, otac četiri sina, od kojih dva voze do najbliže škole u selu Dražin Do, a dvojica do škole “Jova Jovanović Zmaj” u gradu.

“Za sve su potrebni veliki izdaci, ali za djecu posebno ne smije ništa nedostajati, tako da nam ova pomoć itekako mnogo znači”, kazao je Prtilo.