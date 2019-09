Struka upozorava na nove zemljotrese

TUZLA - Na području opštine Lukavac, blizu naselja Puračić, u petak nešto poslije tri sata, dogodio se novi zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihterovoj skali.

Ovo je peto podrhtavanje tla u zadnje vrijeme na području Tuzlanskog kantona. Struka upozorava - bit će sličnih potresa i u narednom periodu.

Zemljotresi na području Tuzlanskog kantona i generalno u Zemljinoj kori su posljedica smirivanja alpske orogeneze, kojoj pripada i planinski lanac Balkan.

"Mogu se očekivati i u narednom periodu, ali to je jačina od šest do osam stepeni po Merkalijevoj, odnosno maksimalno do pet po Rihterovoj skali, što u stvari pripada jakim ili osjetnim ili eventualnim vrlo jakim potresima, gdje se posljedice mogu očekivati samo na trošnim građevinskim objektima", pojasnio je Amir Baraković, profesor geologije, koji je stručnjak za geomorfološka kretanja, te dodao da se mogu očekivati opadanje maltera, pukotine na zidovima itd.

On je naglasio da zgrade, po pravilima struke, treba graditi da mogu podnijeti deveti stepen Merkalijeve ljestvice. Ističe da nema mjesta za zabrinutost, jer se sve ovo dešavalo kroz čitavu geološku prošlost, te da ne treba paničiti, već biti spreman za nove zemljotrese, čiji snaga i intenzitet nisu jaki da ugroze građane.

"Najbitnije je što manje panike. Treba pripremiti prostorije s čvrstim nosivim konstrukcijama ili izaći izvan stambenog prostora. To je uglavnom zadatak svjesnih građani, ali velikih posljedica i opasnosti neće biti", tvrdi profesor Baraković.

Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla, kazao je da rasjed oko kojeg se dešavaju zemljotresi obiluje mineralnim sirovinama. On se kreće od Vlasenice do Pečuha. Na toj zoni se dešavaju tektonski pokreti, a čime su izazvani, nije poznato. Istraživanja i prevenciju treba da omoguće svi nivoi vlasti. Međutim, jedino što se trenutno radi je aktivnost koju su dogovorili ovaj fakultet i Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla.

"Dogovorili smo jedan trening, odnosno simulaciju, da pripremimo građanstvo, i šira društvena zajednica će učestvovati u tome. Vidjeli smo da nam nedostaje nekoliko uputa, procedura kada je u pitanju način spasavanja", rekao je Gutić i dodao da će vježba biti održana u oktobru.

Kakve su aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite i Službe civilne zaštite grada Tuzle kada su u pitanju zemljotresi, javnosti nije poznato.